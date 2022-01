A táncjátékot a Móra Ferenc Művelődési Központban mutatják be a városi ünnepség zárásaként – tudtuk meg Kasztel Antaltól, a darab írójától és rendezőjétől, aki azt is elárulta, hogy a szereplők saját magukat alakítják a darabban, a történetet is közösen írták. Mégpedig arról az időszakról, amikor a világjárvány okán mindenki a négy fal közé szorult, így a megszokott táncpróbák, fellépések is elmaradtak.