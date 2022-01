A motort a múzeum nagykőrösi raktárába szállították, egyelőre ott fogják őrizni. Hajagos Csaba szerint elképzelhető, hogy egy jövőbeli kiállításra elegendő lelet is összejön majd Homokbányán, hiszen már eddig is elég sok tárgy előkerült a volt szovjet laktanyából, így például üvegek, kisebb harcászati eszközök, papírok, fotók is. És a néhai katonai zóna jó részének újbóli bépítés még csak ezután következik, érthető okokból tűzszerészeti felügyelet mellett, hiszen kiemelt kockázatú területről van szó. Hajagos Csaba bízik abban, hogy minél több érdekességre bukkannak, természetesen a robbanóeszközöket leszámítva.

Fotó: Hajagos Csaba