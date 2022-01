– Akkoriban nagyon kezdő voltam, még sokat kellett gyakorolnom, hogy elérjek a Tükörlelkek szintjére, amit huszonegy-huszonkét évesen írtam. De a pályafutásomat a Helena-trilógia első verziójával kezdtem, fél év alatt elkészült az első rész, a Fénytörés kézirata. Hamar rákaptam az írás ízére, ahogy hazaértem suli után, alig vártam, hogy továbbszőhessem a sztorit.

Alapvetően beleírtam mindent, ami tizenhét évesen megmozgatott: a természetvédelem már akkor is kulcsszerepet játszott a történetben.

Ezt egészítettem ki a feminizmussal, nagyon érdekelt a boszorkányüldözés, sokat olvastam erről akkoriban. Ez a mai napig így van, még a szakdolgozatomat is erre a témára építettem. Szóval azért kellett a fantasy zsánere, mert meg akartam mutatni, mi lenne, ha emberfeletti erővel ruháznánk fel azokat, akiket kiválasztott az anyatermészet, akik igazán értik és tisztelik őt. Ezt hintettem meg némi tiltott szerelemmel, egy érzékeny, lelkekbe látó fiúval, akivel azt akartam megmutatni, milyen, amikor nincs jelen a mérgező férfiasság. Persze ez tizenhét évesen annyira még nem volt tudatos. Most, hogy az elmúlt két és fél évben átdolgoztam a Helena-trilógiát, utólag átlátom, mi is hiányzott a cselekményből, mi hibádzott a történetben, mi mindent lehetett még kihozni belőle – mondta Papp Dóra.