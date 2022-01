Major Edina a nagykőrösi könyvesbolt üzletvezetője. Egyik hobbija is ebből fakad, ami az olvasás. A másik nagy szenvedélye pedig a fotózás. Több mint öt éve kezdett foglalkozni a fotográfiával és a Nagykőrösi Fotóklub tagja, ahol a tagok egymástól és Botocska Péter fotóművésztől is tanulnak. A kiállítás anyaga is egyértelművé teszi Major Edina legkedveltebb témáját, amit a természeten belül az állatok jelentenek. Juhász Nándor elmondta, hogy a fotós eleinte főleg őzeket, madarakat kapott lencsevégre, majd körülbelül négy évvel ezelőtt jött a nagy szerelem, ami nem más, mint a mókusok. A fotós hölgy szerencsés helyzetben van, mert a kedves kis állatok kedvéért nem kell messzire utazni, hiszen a református temetőben, a Cifrakertben és a Pálfája Parkerdőben is láthatóak a mókusok.

Az utóbbi időben a mókusok iránti szeretete a Margitszigetre is elvitte a helyi természetfotóst, hogy ott is megörökítse őket. Major Edina szerint a mókusok vicces és kedves állatok, és csodálatos teremtménynek tartja őket.

Mindemellett igazi kihívás lefotózni a fürge mozgású állatokat, sok türelemre és kitartásra van szükség, gyakran órákig kell a helyszínen várni a megfelelő pillanatra. Ha összebarátkozik a mókusokkal, akkor gondoskodik is róluk, megeteti őket. A fotós szintén kedvelt témáját jelentik a madarak. Juhász Nándor elmondta, hogy képei a türelem és a kitartás mellett az állatok iránt érzett szeretetet hordozzák magukon. Mint fogalmazott, ezek mellett még a szenvedély és az átélés süt a képekről. Hozzátette, hogy Major Edina természetfotói a lelassulást, az elmélyülést és a természetközeliséget hozzák el a nézőknek, és ha csak rövid időre is, segítenek kizárni a felgyorsult és a feldolgozhatatlan mennyiségű információban bővelkedő külvilágot.

A kiállításmegnyitón közreműködtek a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai, Gyürü Veronika fuvolaművész és Horogszegi Jánosné zongoraművész.