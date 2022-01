– Latabár Kálmán művészete és a humorhoz való egyedi hozzáállása annyira része a magyar emberek világképének, mintha a nagy színész még most is velünk élne - kezdte ünnepi beszédét Aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Latabár Kálmán - díjjal kitüntetett színművésze. - Százhúsz éve, 1902. november 24.-én született Kecskeméten, ahol akkoriban 5 éve állt szeretett színházunk. Érdekes ez a párhuzam, hiszen az épületet sokszor érezzük idősnek, míg ő a filmek révén mindig itt van velünk. Nincs ember, aki ne ismerné fel jellegzetes mozdulatait, amit annyiszor látunk nagyszerű alakításai révén a tévében. A 20. század korának meghatározó, szívtipró művésze volt, senkit nem hagyott hidegen, nem is tehetett másképp, hiszen apai ágon egészen dédapjáig (Latabár Endre) visszamenőleg mindenki művész volt a családjában.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Latabár-díjasaként érzem, mekkora felelősség egy ilyen díjat birtokba venni, és ez igazi megtiszteltetés számomra, hiszen van mit, és kell is tanulnunk a nagy elődöktől, akikből Kecskeméten egyáltalán nincs hiány.