Körtvélyessy Zsolt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze saját bevallása szerint már gyerekkorában beleszeretett a bohócfigurákba, sokat járt cirkuszba is, majd amikor Fellini Bohócok című filmjét látta rájött, hogy ez a világ sokkal többet rejt magában a vidámságnál.

Az évek során aztán egyre több valódi bohócfigurára is szert tett a színművész, amelyekből Eszenyi Enikővel közös ötletük alapján egy kiállítás is nyílt a Kecskeméti Nemzeti Színház előcsarnokában, hiszen a jelenleg is hatalmas népszerűséggel játszott Cirkuszhercegnő kapcsán igen aktuális a téma.