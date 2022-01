– Nagyon sok embert megismertem az évek alatt, sok helyen megfordultam. Ha most csak Bajára gondolok, itt is éppen 27 éve működik az Armstrong Club, de előtte máshol is játszottam a városban, még a vendéglátós korszakomban is. Nagyon sok ismerősöm van az országban, a világban. Én felkészültem erre. Elkezdtem gyűjteni több könyvet a különböző szakmákból, énekeseket, zenészeket, külföldieket, magyarokat begyűjtöttem, és jól is tettem, mert az utóbbi 20 évben nem olvastam annyit, mint az utóbbi három-négy évben. Próbáltam leszűrni a tanulságokat a könyvekből, hogy ki hogyan írja le az élettörténetét. Van, aki csak a szakmai életét tárja az olvasó elé, van, aki a magánéletét is részletezi, én próbáltam egy aranyközéputat találni, hogy azért picit szakmázzunk is, de azért legyenek meg az olyan történetek a különböző együttesek kapcsán, amiket a közönség nem ismerhet. Amik tényleg kulisszatitkok.

Az érzékeny nőügyeket azért nem írtam le, de a magánéletemet is beleírtam, mert büszke vagyok arra, ami történt velem

– mondta el a könyvbemutatón.