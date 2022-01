A kalotaszegiek Erdélyben ma is a régi magyar népi hagyományok legfőbb őrzői. A 19. században már felfigyeltek a tájegység gazdag díszítőművészetére, néptáncára, népzenéjére. A kalotaszegi népviselet a gazdag díszítése miatt a magyarság egyik legismertebb hagyományos népviselete – hangzott el az előadáson, melynek keretében néptánc bemutatót is láthattak az érdeklődők. Lovai Attila, az országos szólótáncverseny II. helyezettje, valamint Szilágyi Kenese, Ezüst bojtos táncos, mindketten a Makói Forgatós Táncegyüttes tagjai, bemutatójukkal nagy sikert arattak, az előadás végén újra kérték a nézők, hogy mutassák be a kalotaszegi táncot.