– Hogyan lehet jól történetet mesélni a mai gyereknek?

– Azt gondolom, hogy a gyerekeknek ugyanúgy kell mesélni, mint a felnőtteknek, de a gyerekközönség végtelenül őszinte, nem lehet nálunk mellébeszélni. Rövid időre fogadják el, ha nem éri őket impulzus. Ha le akarjuk kötni őket - főleg ebben az iszonyatosan gyors világban -, akkor állandóan stimulálni kell az érdeklődésüket. Ebben van segítségünkre a téma, és ennek a vizuális, akusztikus színházi megformálása. A Rigócsőr király eredeti története egy Grimm-mese, aminek magyar szerzők nagyjából 20 éve elkészítették a zenés színházi átiratát, szerepel benne többek között Szöged király és Kassa hercegnő is. A gyerekek számára ez a helybéli közelség ad egyfajta kötődési pontot. Mivel a nemzetközi történetből kicsit hazai lett, ez meghatározza a zenei stílust is. Sok népzenei elemre épülő betét van a műben, miközben a mai modern musicalek védjegyeit is hordozza, tehát a raptől kezdve a legizgalmasabb stílusokig, minden megtalálható benne. Színpadilag jól énekelhető, táncolható, fülbemászó dallamok csendülnek fel.