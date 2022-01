A Kiskun Táncegyüttes 2008-ban alakult a művészeti iskola végzős növendékeiből, közülük már sokan dolgoznak, maguk is szülők lettek. Az utánpótlással pedig úgy tűnik nincs gond, hiszen azóta is töretlen a táncegyüttes népszerűsége a városban, érkeznek az újabb generációk, a legkisebbektől, a középiskolás, egyetemista és főiskolás fiatalokon át a felnőtt dolgozókig minden korosztály megtalálható a táncosok között – mondta el a gála megnyitóján Mádity László művészeti vezető. Elmondta azt is, hogy a városban jelenleg két helyen folytatják a néptánc oktatást, a Felsővárosi Általános Iskolában, valamint a Tánchagyományok Házában, amely a közelmúltban épült a városi sportpályán. Mindkét csoporttal ugyanolyan tanmenet szerint foglalkoznak a gyerekekkel, a fellépésekre azonban a két csoport eggyé válik és együtt mutatja be tudását.