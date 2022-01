A kecskeméti kiállításmegnyitón a fotópályázat zsűrijének elnöke, Daróczi Csaba fotóművész is részt vett, néhány gondolatban pedig útjára indította a tárlatot. – Elsőként mindig azt a kérdést teszik fel nekem, hogy mi a jó kép. Viccesen azt szoktam erre válaszolni, hogy: amire irigy vagyok. De azért valljuk be, ennek van egy ennél jóval egzaktabb megfogalmazása is. A fotónak ugyanis van egy formai része, ami megállítja az embert, amin megakad a szem. Tulajdonképpen ez a fotográfia alapvető feladata. Ezt követi egy lépés, amelyet sokkal nehezebb megteremteni: a képbe rejteni az érzelmeket – fogalmazott az elnök. Mint mondta, ha ez a kettő megvan, akkor nevezhető jónak egy fotó.

Fotó: Morva Daniella