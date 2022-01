– Nagyon fontos, hogy a gyerekek motiválva legyenek. Néha szaloncukorral, vagy akár plüssjátékkal is mozgatni lehet őket. Sajnos a szülők nem mindig foglalkoznak a gyerekekkel. Amit otthon ilyen szempontból nem kapnak meg, azt amennyire csak lehet a foglalkozásokon pótolják. Tudatosítani kell bennük, hogy értékesek, ők is képesek megtanulni a leckét, ha tudják a választ, akkor az órákon jelentkezzenek, de emellett legyenek fegyelmezettek is. Nagyon fontos az, hogy legyen a gyerekeknek sikerélményük. Ez viszi őket egyik óráról a másikra tovább. A foglalkozások egyik fő célja az, hogy megtanulják kik is ők, vállalják magukat, honnan is jöttek hová is tartanak, a céljukhoz hogyan akarnak eljutni – mondta Gyenizsei Ágnes tanárnő.