A ma már nyugdíjas előadóművész mindennapjai eseménydúsan telnek. Nagyon sokat ír, szinte nem telik el nap, hogy legalább egy verset ne vessen papírra.

– Sok minden megihlet, szeretem a gondolataimat verssé formálni. Nagy örömömre a Nyírségi Gondolat ápolja az irodalmi értékeket, teret ad a kortárs költőknek. Évekkel ezelőtt csatlakoztam az újság csapatához, minden számban több versemet is közreadják. Az Antológiákban is helyet kapok. A napokban vehettem kézhez a 2021-es Antológiát, mely ezúttal két évet ölel fel, mivel a járvány az irodalomra is rányomta a bélyegét.

Egyik versemet egyik barátom, a kecskeméti Kabáczy József festőművész alkotása ihlette meg, így ő is szerepel az ünnepi kiadványban

– részletezte Papp Ferenc, akit felesége is mindenben támogat. Sőt, a technikai hátteret is biztosítja, mivel ő maga nem igazán ismeri a modern technikát, az internet világát.