Az együttes új albuma, a Hagyaték hosszú munka eredménye. – Semmit nem szeretnénk elkapkodni, nem tűzünk ki határidőket, nem sürget semmi. Elkészültek a dalok, most videóklipet forgattunk, amit januárban tekinthetnek meg, akik követnek bennünket a világhálón. Felmerült a koncert lehetősége is, a következő év nyarán. De ha lesz is ilyen, akkor azt komoly rendezői munka előzi majd meg, mert a koncert mellé komoly vizuális, színházi élményt szeretnénk párosítani. Addig is kíváncsian várjuk, hogy milyen visszajelzések érkeznek az albumra a YouTube Music-, Spotify-, Itunes-, Instagram- és Facebook-platformokon – tette hozzá Geri.