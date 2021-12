– Nem elsősorban az ő műveit láthatja a közönség, azt hiszem, sokkal hangsúlyosabbak a tanítványainak a művei. Több­nyire díjnyertes pályamunkákat állítottunk ki, mert rengeteg díjat nyert a gyerekekkel pályázatokon. Ahol megjelentek, általában elismerésben részesültek. Nagyon szeretett rajzolni, festeni, de nem magának, hanem mindig elajándékozta ezeket az alkotásokat. Most az jelentett nagy gondot, hogy ezeket a műveket össze kellett gyűjteni – mondta lapunknak Újházi Lászlóné.

A bejáratnál a portré alatt látható három tusrajz, mely a kezdeti korszakból való, ezek mellett van a virágsorozat. A rajztanár harminc tábort szervezett a diákjainak a pályafutása alatt, belföldre és külföldre is.

– Parádra jártunk rendszeresen. Egy patakon belül volt a tábor, és az ottani hidat is megörökítette – ez is látható a kiállításon. Ezenkívül tanulmányok, csendélet, valamint egy érdekes dolog: a meseillusztrációk színes másolata is megnézhető. Az unokáinak rajzolta ezeket a képeket – fogalmazott az özvegy. Hozzátette, Újházi László nagyon lelkes Moholy-kutató volt.

Felfedezte valahol Moholy-Nagy László nevét, és amikor kiderült, hogy Bácsborsódon született a világhírű művész, akkor szinte megszállottként kutatta.

– Felvette a kapcsolatot a buda­pestiekkel, a Nemzeti Galériával és megrendeztek egy reprodukciós kiállítást, elsőként Bácsborsódon. Nagyon nagy sikere volt, és utána a környék településein is bemutatták. Hitvallása volt, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni a területet. A művészet iránti szeretete, lelkesedése vezette, amikor a gyerekekkel foglalkozott – zárta gondolatait Újházi Lászlóné.