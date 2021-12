A pályázat kiírásakor senki sem gondolt arra, hogy tavaly csak egyetlen közösségi rendezvényt, a kistérségi disznótort tudják megtartani a járványhelyzet miatt. – Ezért is örömteli, hogy húsznál is többen küldték be fotóikat, összesen közel félezer felvételt – mondta el Á. Fúrús János polgármester, aki hozzátette: a pályázóknak olyan részleteit is sikerült megörökíteniük a településnek, amik mellett naponta elhaladnak, de eddig fel sem tűntek.