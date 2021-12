– Ezt a témát mostanság nem igazán lehet kikerülni. Beszélünk róla az utcán, a munkahelyen, egy átlagos ebédnél, épp ezért – bár nem ez volt a fő irányvonalunk – a dalunkba is beleszökött a mindannyiunkat foglalkoztató és érintő járványhelyzet. Talán éppen ezért mertünk máshogy nyúlni a karácsony fogalmához, de szerintem szüksége is van most erre a rá fogékony közönségnek. Aki olyan lelkületű, mint én, abban ez a dal biztosan elindít dolgokat – fejtette ki Olasz Csaba, akinek egyébként is szívügye az adventi időszak.