Láthatók még az indítás éveiből az 1870 és az utána következő évtizedekkel kapcsolatos ereklyék és bizonyos dokumentumok. A falra kikerültek a főiskola korábbi művésztanárainak, id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor, Kovács László, Weintrager Adolf alkotásai is. – Van még egy érdekesség, kicsit furcsán hat talán, de a régi tanyai osztálytermekben egy kis oltár is hozzátartozott a berendezéshez. Az istentiszteleteket és a lelkigondozást egy teremben tudták elvégezni. Az EJF kincsei közé tartozik két orgona is, amit szintén kiállítottunk a tárlaton – mondta dr. Sztanáné dr. Babits Edit.