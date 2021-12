– Lehet áldásnak és átoknak is tekinteni. Van, akinek teher hordozni ezt a tudást, és vissza is lehet vele élni, ezért nagy felelősség – mondta el Sztojka Zoltán a kártyavetésről. A „jövőbe látót” naponta hárman-öten keresik fel, sok külföldi is visszajár hozzá, Amerikából is voltak már vendégei. És hogy teljesülnek-e a jóslatok? Állítása szerint igen, gyakran kap visszajelzést egy-két hónap múlva, hogy minden úgy történt, ahogy mondta.