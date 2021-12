Az eseményt az egész világon elfogadott amerikai (PSA) és nemzetközi (FIAP) fotós szervezetek szabályai szerint rendezték, három kategóriában, a fentebb írt monokróm mellett színes és Öböl-régió besorolású képeket is vártak. A kalocsai fotóművésznek nem ez az egyetlen említésre méltó eredménye a kínai versenyen: a beérkező több ezer pályamunka közül maroknyit válogatnak csak be a végső kiállítási anyagba, és tőle kettő továbbit is erre érdemesnek talált a szakmai zsűri. A merész terepmotorosok ugratásait ábrázoló Freedom, valamint a vadon élő kengurucsaládról Ausztráliában készült Anya és lánya című szintén a makaói Zhuhaiban rendezett pályázat kiemelt darabjai lettek.