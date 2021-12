A tárlaton Krámer Iván anyagaiból mutatják be Szendrey Júliának, Petőfi Sándor feleségének teljes munkásságát jövő szeptemberben. Ezt követően október 6-án egy új kiállítást is megszerveznek a helyi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum együttműködésével. Jövőre a tizenhárom aradi vértanút helyezik a tárlat középpontjába. Ennek az ad aktualitást, hogy dr. Hermann Róbert hadtörténész professzor és kollégái a kivégzett tábornokok életrajzait jelentetik meg két év alatt. Így köztük lesz például a szinte ismeretlen Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly is. Dobák Géza, dr. Hermann Róbert és Krámer Iván anyagaiból állítják össze a tárlatot.