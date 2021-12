– Azok a filozófiák, amelyek engem meghatároznak, túlnyomó többsége Félegyházáról származik és elevenen él bennem – fogalmazott a gitárművész, akiről azt is megtudhatta a közönség, hogy ötödik generációs pedagóguscsaládból származik. Zenei tehetségét nagyszüleitől örökölte. Kezdetben hegedülni tanult, játszott csellón, zongorán és orgonán is, de a gitár áll hozzá a legközelebb. A zene mellett szenvedélyesen kötődik a képzőművészethez is.

Vas Bence

Fotó: Vajda Piroska