Bemutatkozik a Hírös Agóra új közművelődési divízióvezetője

A Hírös Agóra több telephelyén 2025-ben közel 4000 rendezvényt tartottak meg. Az új közművelődési divízióigazgató, Acsai Rita a jövőben is arra törekszik, hogy minden korosztályt megszólítva, széles palettát lefedjenek a programok.

Acsai Rita, a Hírös Agóra, közművelődési divízióigazgatója a Rádió 1 Gong stúdiójában

Fotó: Rádió 1 Gong

Megtisztelőnek érzi a bizalmat

A Hírös Agóra ügyvezető igazgatója továbbra is Barta Dóra, az ő munkáját segítik az új divízióvezetők, melyek személyéről a kecskeméti önkormányzat kulturális bizottsága döntött. Acsai Rita örül, hogy támogatták a kinevezését.

A kollégáim biztatására adtam be a pályázatomat, mert magamtól nem volt elég bátorságom hozzá. Már az első megbeszélésen kiderült számomra, hogy egyedüli pályázó vagyok, úgyhogy nagy meglepetést nem ért. Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy megkaptam a bizalmat, és nagyon igyekszem ennek megfelelni

– mondta az elején.

Gyerekkori álma teljesült

Acsai Rita régi kolléga a Hírös Agórában, sőt már gyerekként is arról ábrándozott, hogy a hozzá tartozó Ifjúsági Otthonban dolgozzon.

„Több mint 12 évvel ezelőtt kerültem az Ifjúsági Otthonba, ahol elsősorban a vizuális és kézműves területeken kezdtem el dolgozni. Ezzel nagyon régi vágyam teljesült. Általános iskolás koromban gyakran jártam le a kerámiaműhelybe alkotni, majd később a főiskola mellett újra becsatlakoztam a foglalkozásokba. Már akkor annyira megragadott az Ifjúsági Otthon légköre, hogy elhatároztam, egyszer én is itt fogok dolgozni. Sikerült. A főiskola után következett az egyetem művelődési szaka, de azután még jöttek kisebb-nagyobb kanyarok, de végül mégis itt kötöttem ki. Csodálatos emberektől tanulhattam, s most az a feladatom, hogy a tőlük kapott örökséget továbbvigyem” – hangsúlyozta az új divízióvezető.

Baba-mama foglalkozásoktól a fesztiválokig

Acsai Rita munkakörébe eddig elsősorban szakkörök, workshopok, gyerekfoglalkozások tartoztak, bekapcsolódott a táborok szervezésébe, kiállításokat szervezett, és mindig részt vállalt nagyobb rendezvények, fesztiválok szervezésében is. A divízióvezetői munkájáról is szólt a beszélgetésben.

„A divíziók valójában külön kezelt szakmai területek, és a közművelődési tevékenység az elsődleges feladat, ez mind a másik két divíziónak is egy viszonyítási alapot ad. Nagyon szerteágazó ez a terület, egészen a kisközösségek gondozásától a nagy fesztiválok megrendezéséig, a baba-mama foglalkozásoktól a családi rendezvényekig, az óvodai és iskolai csoportoknak kínált különböző programoktól a felnőtteknek szóló szórakoztató vagy ismeretterjesztő programokon át a kiállításokig. Nehéz is lenne mindent felsorolni. A programok sokszínűségére törekszünk, hogy lehetőség szerint minden korosztályt megszólítsunk” – mondta Acsai Rita.