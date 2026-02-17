Bemutatkozik a Hírös Agóra új közművelődési divízióvezetője

A Hírös Agóra több telephelyén 2025-ben közel 4000 rendezvényt tartottak meg. Az új közművelődési divízióigazgató, Acsai Rita a jövőben is arra törekszik, hogy minden korosztályt megszólítva, széles palettát lefedjenek a programok.
Megtisztelőnek érzi a bizalmat
A Hírös Agóra ügyvezető igazgatója továbbra is Barta Dóra, az ő munkáját segítik az új divízióvezetők, melyek személyéről a kecskeméti önkormányzat kulturális bizottsága döntött. Acsai Rita örül, hogy támogatták a kinevezését.
A kollégáim biztatására adtam be a pályázatomat, mert magamtól nem volt elég bátorságom hozzá. Már az első megbeszélésen kiderült számomra, hogy egyedüli pályázó vagyok, úgyhogy nagy meglepetést nem ért. Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy megkaptam a bizalmat, és nagyon igyekszem ennek megfelelni
– mondta az elején.
Gyerekkori álma teljesült
Acsai Rita régi kolléga a Hírös Agórában, sőt már gyerekként is arról ábrándozott, hogy a hozzá tartozó Ifjúsági Otthonban dolgozzon.
„Több mint 12 évvel ezelőtt kerültem az Ifjúsági Otthonba, ahol elsősorban a vizuális és kézműves területeken kezdtem el dolgozni. Ezzel nagyon régi vágyam teljesült. Általános iskolás koromban gyakran jártam le a kerámiaműhelybe alkotni, majd később a főiskola mellett újra becsatlakoztam a foglalkozásokba. Már akkor annyira megragadott az Ifjúsági Otthon légköre, hogy elhatároztam, egyszer én is itt fogok dolgozni. Sikerült. A főiskola után következett az egyetem művelődési szaka, de azután még jöttek kisebb-nagyobb kanyarok, de végül mégis itt kötöttem ki. Csodálatos emberektől tanulhattam, s most az a feladatom, hogy a tőlük kapott örökséget továbbvigyem” – hangsúlyozta az új divízióvezető.
Baba-mama foglalkozásoktól a fesztiválokig
Acsai Rita munkakörébe eddig elsősorban szakkörök, workshopok, gyerekfoglalkozások tartoztak, bekapcsolódott a táborok szervezésébe, kiállításokat szervezett, és mindig részt vállalt nagyobb rendezvények, fesztiválok szervezésében is. A divízióvezetői munkájáról is szólt a beszélgetésben.
„A divíziók valójában külön kezelt szakmai területek, és a közművelődési tevékenység az elsődleges feladat, ez mind a másik két divíziónak is egy viszonyítási alapot ad. Nagyon szerteágazó ez a terület, egészen a kisközösségek gondozásától a nagy fesztiválok megrendezéséig, a baba-mama foglalkozásoktól a családi rendezvényekig, az óvodai és iskolai csoportoknak kínált különböző programoktól a felnőtteknek szóló szórakoztató vagy ismeretterjesztő programokon át a kiállításokig. Nehéz is lenne mindent felsorolni. A programok sokszínűségére törekszünk, hogy lehetőség szerint minden korosztályt megszólítsunk” – mondta Acsai Rita.
Versmondás, táborok, kiállítások
A következő időszakok legfontosabb eseményeit kiemelte.
„Már készülünk a Versmondók találkozójára, ami számomra egy új terület. Ezt idén 30. alkalommal rendezzük meg a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely együttműködésével. Emellett egy másik fontos feladat, amit kiemelnék, megkezdtük a táborok szervezését. Nagyon bízom benne, hogy minden kisgyermeknek tudunk új és izgalmas tábori kínálatot nyújtani. Megemlíteném még, hogy továbbra is hozzám tartoznak a kiállítások, melyek szervezése az egyik kedvenc területem” – sorolta fel.
A Hírös Agóra fejlődési folyamata töretlen
Hogyan lehet ma, 2026-ban megszólítani az embereket egy-egy program kapcsán? Mennyiben nehezíti ezt a körülöttünk lévő digitális világ, és benne a mesterséges intelligencia? Erre is választ adott Acsai Rita.
„Minden program más-más, témáját vagy műfaját tekintve is. Nem lehet általánosítani. Vannak olyan kisebb csoportot befogadó foglalkozások, ahol épphogy megjelenik egy felhívás, máris teltházas. Olyan is van, amikor több éven át kitartóan dolgozunk azon, hogy egy-egy program eljusson a köztudatba, de végül el kell engednünk. Természetesen a programok között könnyebb az országosan ismert előadókat prezentálni, mint a kevésbé ismert, de nagyon értékes produkciót bemutató előadókat. A Hírös Agóra az elmúlt években megkezdett fejlődési folyamatai mind arra törekedtek, hogy a közönség minden egyes rétegét meg tudjuk szólítani. Az elmúlt évet is nagyon sikeresen zártuk. Közel 4000 eseményt valósítottunk meg. Az intézmény képes volt megújulni szakmailag, megerősödni szervezetileg, és így biztos alapra helyeztük a jövőnket” – hangsúlyozta végül Acsai Rita.