1 órája
Autósok vallottak: ez az egy dolog idegesíti őket a legjobban a forgalomban
Olvasóinkat megkérdeztük arról, hogy mi idegesíti őket a legjobban autózás közben. Sok felháborodott és elkeseredett válasz érkezett, melyekből ki tudtuk választani, hogy melyek a legirritálóbb vezetési szokások.
Facebook-oldalunkon tettük fel a kérdést, hogy „Téged mi idegesít a legjobban autózás közben?”. Erre a kérdésre rengeteg válasz érkezett, amiből kiszűrtük, hogy olvasóink véleményei alapján melyek a legidegesítőbb vezetési szokások.
A legidegesítőbb vezetési szokások az olvasók szerint
A hozzászólásokból kiválogattuk, hogy milyen sorrend alakult ki az idegesítő tényezők között, ami zavarja az embereket autózás közben.
Az olvasóinkat toronymagasan a lassú vezetők idegesítik. Ezt nem csak az bizonyítja, hogy a legtöbb szavazat érkezett rá, hanem az is, hogy ezek a kommentek kifejezik a felháborodást is, amit az illető a lassabb vezetők iránt érez.
Például sokan a „totyorgók” kifejezést használták azokra, akik a megengedett 90 kilométer/óra helyett csak 50 és 70 között mennek, ezzel feltartva a forgalmat.
Modern fényszórók és a távolságot nem tartók
Több szavazatot kapott az utak rossz állapota és a követési távolságot nem tartó autósok is. A túl világos, modern fényszórók sem voltak olvasóink kedvencei, ahogy a nem szabályosan közlekedő biciklisek és rolleresek, a nem indexelő közlekedők, és a túl gyorsan vezetők sem.
De sokakat kifejezetten zavar az is, ha beleszólnak a vezetési stílusukba.
Ezek mellett egy-két említést kaptak ezek a tényezők is:
- olyan autósok, akik felgyorsítanak, mikor előzik őket,
- akik nem tartják a tempót,
- telefonoznak,
- nem tudnak parkolni,
- túlságosan lelassítanak a traffipax előtt.
Humoros megjegyzések
A fenti hozzászólásokon kívül rengeteg olyan olvasó volt, aki általánosságban csak azt írta, hogy a „többi vezető” zavarja a forgalomban. Volt azonban olyan is, aki legszívesebben eltörölne mindenféle szabályt: „Mindenki, aki keresztezi az utam és nem az én tempómban halad, továbbá minden olyan tábla, útburkolati jel, ami a szabad mozgásomban korlátoz…” – írta egyik olvasónk.
Az egyik kommentben pedig csak annyit állt: „A feleségem..”, egy másik olvasót pedig elmondása szerint saját maga idegesíti a legjobban.
Egészen más tendenciát mutat a német felmérés
Az ADAC egy német autóklub, amely szintén felmérést végzett arról, hogy mit tartanak a lakosok a legidegesítőbb vezetési szokásoknak.
Így alakult a sorrend:
- Agresszív vezetési stílus
- Nem tartják a távolságot
- Figyelmetlen biciklisek
- Vezetők, akik valami mással foglalkoznak
- Rossz útminőség
