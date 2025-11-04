Autósok vallottak: ez az egy dolog idegesíti őket a legjobban a forgalomban

Facebook-oldalunkon tettük fel a kérdést, hogy „Téged mi idegesít a legjobban autózás közben?”. Erre a kérdésre rengeteg válasz érkezett, amiből kiszűrtük, hogy olvasóink véleményei alapján melyek a legidegesítőbb vezetési szokások.

Az olvasóink megkérdezés után megállapítottuk, hogy melyek a legidegesítőbb vezetési szokások

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A legidegesítőbb vezetési szokások az olvasók szerint

A hozzászólásokból kiválogattuk, hogy milyen sorrend alakult ki az idegesítő tényezők között, ami zavarja az embereket autózás közben.

Az olvasóinkat toronymagasan a lassú vezetők idegesítik. Ezt nem csak az bizonyítja, hogy a legtöbb szavazat érkezett rá, hanem az is, hogy ezek a kommentek kifejezik a felháborodást is, amit az illető a lassabb vezetők iránt érez.

Például sokan a „totyorgók” kifejezést használták azokra, akik a megengedett 90 kilométer/óra helyett csak 50 és 70 között mennek, ezzel feltartva a forgalmat.

Modern fényszórók és a távolságot nem tartók

Több szavazatot kapott az utak rossz állapota és a követési távolságot nem tartó autósok is. A túl világos, modern fényszórók sem voltak olvasóink kedvencei, ahogy a nem szabályosan közlekedő biciklisek és rolleresek, a nem indexelő közlekedők, és a túl gyorsan vezetők sem.

De sokakat kifejezetten zavar az is, ha beleszólnak a vezetési stílusukba.

Ezek mellett egy-két említést kaptak ezek a tényezők is:

olyan autósok, akik felgyorsítanak, mikor előzik őket,

akik nem tartják a tempót,

telefonoznak,

nem tudnak parkolni,

túlságosan lelassítanak a traffipax előtt.

Humoros megjegyzések

A fenti hozzászólásokon kívül rengeteg olyan olvasó volt, aki általánosságban csak azt írta, hogy a „többi vezető” zavarja a forgalomban. Volt azonban olyan is, aki legszívesebben eltörölne mindenféle szabályt: „Mindenki, aki keresztezi az utam és nem az én tempómban halad, továbbá minden olyan tábla, útburkolati jel, ami a szabad mozgásomban korlátoz…” – írta egyik olvasónk.

Az egyik kommentben pedig csak annyit állt: „A feleségem..”, egy másik olvasót pedig elmondása szerint saját maga idegesíti a legjobban.

Egészen más tendenciát mutat a német felmérés

Az ADAC egy német autóklub, amely szintén felmérést végzett arról, hogy mit tartanak a lakosok a legidegesítőbb vezetési szokásoknak.