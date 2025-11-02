november 2., vasárnap

Véradások Bács-Kiskunban november 3. és 7. között

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Helyszínek, időpontok

  • Bátya, Bátya, Idősek klubja (Bercsényi utca 17.) november 3. 09:00 - 11:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) november 3. 09:00 - 18:00
  • Miske, Miske, Közösségi ház (Szent Imre utca 13.) november 3. 12:00 - 14:00
  • Soltvadkert, Gyöngyház Művelődési Központ Soltvadkert (Kossuth L.u. 10) november 4. 09:00 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) november 4. 09:00 - 16:00
  • Baja, Baja város (Szentháromság tér 3.) november 4. 13:00 - 17:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) november 5. 07:00 - 14:00
  • Kiskunhalas, Kiskunhalas Közösségek Háza (SÉTÁLÓ U 8.) november 5. 08:30 - 13:30
  • Gara, Gara, Művelődési Ház (Kossuth u. 83.) november 5. 10:00 - 13:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) november 6. 09:00 - 18:00
  • Szank, Szank Idősek Klubja (Rákóczi u. 25.) november 6. 09:30 - 12:00
  • Hercegszántó, Hercegszántó Művelődési Ház (Kossuth Lajos utca 56.) november 6. 10:00 - 13:00
  • Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) november 7. 08:00 - 14:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) november 7. 08:00 - 13:00

 

