Kalocsán új korszak kezdődik az egészségügyben, megérkezett a mesterséges intelligenciás CT – fotók

A fejlesztés a Magyar Kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22,6 milliárd forintos országos diagnosztikai modernizációs programjának része. A diagnosztikai eszközpark országos megújítása a kormányzat kiemelt célja: a 2022-ben indított képalkotó modernizációs program 30 új CT-berendezés és 11 MR-berendezés beszerzésével biztosítja, hogy a magyar betegek azonos technológiai szinten kapjanak ellátást a vidéken és a fővárosban egyaránt.

Átadták az új CT-berendezést a kalocsai kórházban

Fotó: Pozsgai Ákos

A program célja, hogy 2026-ra a CT-vizsgálatokra való várakozási idő jelentősen csökkenjen, miközben a berendezések digitalizált, mesterséges intelligencia-alapú környezetben működnek.

Precízebb, gyorsabb és kíméletesebb betegellátás

A mostani fejlesztés nyolc évvel követi az első, 2017-ben telepített kalocsai CT-t, és annak természetes továbbfejlődése: az új generáció már mesterséges intelligencia segítségével készít képeket a legkisebb elváltozásokról is.

„Az új 128 szeletes CT már a mesterséges intelligencia korszakát képviseli. Célunk, hogy minden magyar beteg ugyanazt a gyors, biztonságos és pontos diagnosztikai ellátást kapja – bárhol éljen az országban. Kalocsa ma új szintre lépett a magyar egészségügy térképén” – hangoztatta dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár az átadó ünnepségen.