Kalocsán új korszak kezdődik az egészségügyben, megérkezett a mesterséges intelligenciás CT – fotók
Az országos diagnosztikai fejlesztési program részeként kezdődik új korszak a kalocsai betegellátásban. Hétfő délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházban átadták az ország egyik legfejlettebb, 128 szeletes új CT-berendezését, amely a vármegyei ellátórendszer elmúlt évtizedben megvalósuló legnagyobb diagnosztikai fejlesztéseinek egyike.
A fejlesztés a Magyar Kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22,6 milliárd forintos országos diagnosztikai modernizációs programjának része. A diagnosztikai eszközpark országos megújítása a kormányzat kiemelt célja: a 2022-ben indított képalkotó modernizációs program 30 új CT-berendezés és 11 MR-berendezés beszerzésével biztosítja, hogy a magyar betegek azonos technológiai szinten kapjanak ellátást a vidéken és a fővárosban egyaránt.
A program célja, hogy 2026-ra a CT-vizsgálatokra való várakozási idő jelentősen csökkenjen, miközben a berendezések digitalizált, mesterséges intelligencia-alapú környezetben működnek.
Precízebb, gyorsabb és kíméletesebb betegellátás
A mostani fejlesztés nyolc évvel követi az első, 2017-ben telepített kalocsai CT-t, és annak természetes továbbfejlődése: az új generáció már mesterséges intelligencia segítségével készít képeket a legkisebb elváltozásokról is.
„Az új 128 szeletes CT már a mesterséges intelligencia korszakát képviseli. Célunk, hogy minden magyar beteg ugyanazt a gyors, biztonságos és pontos diagnosztikai ellátást kapja – bárhol éljen az országban. Kalocsa ma új szintre lépett a magyar egészségügy térképén” – hangoztatta dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár az átadó ünnepségen.
Kiemelte: Egy olyan technológiát sikerült Kalocsára hozni, ami nagyban megkönnyíti a betegellátást, kíméletesebbé és gyorsabbá teszi a vizsgálatokat.
Az új CT-berendezés csúcstechnológiát képvisel
Az új 128 szeletes CT-berendezés a diagnosztika legújabb generációját képviseli. Vizsgálórendszere egyetlen forgással 4 centis testtérfogatot képes feltérképezni, egyetlen másodperc alatt háromszor fordul körbe, így a vizsgálat ideje akár 10 másodperc alá csökkenthető.
„A mesterséges intelligencia alkotja a képalkotó algoritmust, ezáltal jelentősen csökken a sugárterhelés. Az intelligens, mesterséges intelligenciával támogatott rekonstrukciós algoritmusai révén kiemelkedő képminőséget biztosít” – fűzte hozzá az államtitkár.
A készülék a sürgősségi betegellátásban is kiemelt szerepet kap: politraumatizált betegek esetén a vizsgálat és leletezés perceken belül megkezdhető, ami döntően befolyásolja a beteg túlélési esélyeit és a szövődmények megelőzését.
Tévhit, hogy ne fejlődne az egészségügy
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár igyekezett eloszlatni azt a téves feltételezést, hogy ne történt volna semmi az elmúlt 15 év alatt az egészségügyben. Elmondta, hogy a kormány felújított:
- 91 kórházat,
- számtalan szakrendelőt,
- és a Magyar Falu Program keretében 625 háziorvosi rendelőt és beszereztek több mint 1100 új mentőautót.
„Ezek csak az alapok, ezekre jó építkezni, hiszen tudjuk, hogy van mögöttünk egy vállalható kormányzati teljesítmény, de az egészségügyben a melónak soha nincs vége. Mindig van új kihívás, amire reagálni kell, elég, ha csak a néhány évvel ezelőtti covid világjárványra gondolunk. Az egész magyar ellátórendszert, sőt az egész világ ellátórendszerét váratlan sokként érte. A magyar egészségügyi dolgozók és a magyar ellátórendszer azonban szervezetten és kiválóan helyt állt” – tette hozzá az államtitkár.
Helyben elérhető
A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban jelenleg évente mintegy 3500 CT-vizsgálatot végeznek. Az új berendezés bevezetésével ez a szám jelentősen növekedhet.
A vizsgálatok képanyaga azonnal bekerül a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház teleradiológiai rendszerébe, így a kalocsai felvételeket a kecskeméti radiológusok valós időben értékelhetik. Ez a hálózati működés nemcsak hatékonyabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a betegellátást: a sürgősségi esetekhez gyors leletezés társul, a tervezett vizsgálatoknál pedig rövidül a várakozási idő.
A fejlesztés révén a kalocsai betegek helyben, néhány napon belül juthatnak a legmagasabb szintű diagnosztikai vizsgálathoz.
Emberi előrelépés is
„Az új CT-berendezés nemcsak technológiai, hanem emberi dimenzióban is előrelépés: még biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a betegellátást” – hangoztatta dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója.
Hozzátette: „Az új CT tökéletesen illeszkedik a három telephelyünket (Kecskemét, Kalocsa, Kiskunfélegyháza) összekapcsoló digitális rendszerbe, így a felvételek elérhetők Kecskeméten is, és ügyeletes orvosaink akár azonnal tudnak szakmai véleményt adni a kalocsai kollégáknak.”
A főigazgató kiemelte azt is, hogy a fejlesztés lehetővé teszi a komplex érrendszeri, onkológiai és traumatológiai CT-vizsgálatok teljes spektrumát, és új lehetőséget teremt az orvosképzésben részt vevő rezidensek, szakorvosjelöltek gyakorlati oktatásában is.
A cél az emberi élet védelme
Az ünnepségen az Egészségügyi Államtitkárság, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház képviselői mellett részt vettek a választókörzet, Kalocsa város és az egyházmegye képviselői. Dr. Bábel Balázs érsek az ünnepséget követően megáldotta az új CT-berendezést, jelezve, hogy a modern technológia és az emberi hivatás közös célja ugyanaz: az emberi élet védelme és a gyógyítás szolgálata.
