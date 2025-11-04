november 4., kedd

32 perce

Bele ne tedd az ételbe, mérget találtak a népszerű csodanövényben

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#mungóbab#termékvisszahívás

Salátákhoz, főzelékekhez és levesekhez is többször használt alapanyagban találtak határértéken felüli mennyiségben növényvédőszert. A fogyasztóvédelem gondoskodott a termékvisszahívásról, de ha van ilyen termék a háztartásában, semmiképp se fogyassza el!

Brockmeyer Sophie Isabella

Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a leveshez vagy főzelékhez is sokszor használt mungóbabra. A visszahívás oka, hogy határértéket meghaladó növényvédőszert találtak az ételben. 

Termékvisszahívást rendeltek el,
Termékvisszahívást rendeltek el a többféle ételhez is gyakran használt mungóbabra
Forrás: nkfh.gov.hu

Termékvisszahívás mérgező anyag miatt

Az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer tartalmat mutattak ki Thaiföldről származó mungóbab termékben. A termékből egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozás részére szállítottak. 

A vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A fogyasztóvédelem a további intézkedéseket is figyelemmel követi.

Miért veszélyes a növényvédőszer?

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra. Így ezeket a fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi – tájékoztatott az NKFH.

A termék adatai

  • Termék: Mung beans / Mungóbab
  • Márka: GOLDEN CHEF
  • Kiszerelés: 400 gramm
  • MMI: 10/04/2027
  • Cikkszám: 4640
  • Gyártó: Oriental Food Co., LTD. (Thaiföld)
  • Importőr: Asia Express Food (Hollandia)

Amennyiben ez a termék a birtokában van, semmiképp se fogyassza el! – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem.

Miért népszerű a mungóbab?

A mungóbab egy vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ázsiai hüvelyes növény. Rengeteg B- és C-vitamint tartalmaz, de vastartalma is jelentős. Folsavat, foszfort, magnéziumot és mangánt is tartalmaz, emellett sok növényi fehérjét és élelmi rostot, ezzel pedig támogatja az emésztést, tisztító, méregtelenítő hatású. 

