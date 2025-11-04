Ha ilyen húst vett a SPAR-ban, azonnal vigye vissza, súlyos tüneteket okozhat a fogyasztása

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el a füstölt, szeletelt norvég lazacfilére, ugyanis mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg a termékben.

Termékvisszahívást rendeltek el a lazacfilére

Forrás: nkfh.gov.hu

Mi az oka a termékvisszahívásnak?

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „norvég lazacféle füstölt szeletelt 100 gramm” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A fogyasztóvédelem a további intézkedéseket is figyelemmel követi végig – írta az NKFH.

Mi a Listeria monocytogenes baktérium?

A Nébih tájékoztatása szerint a Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk liszteriózisnak. Ez a kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki, legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, 70 évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.

A betegség tünetei: láz, hányás, hasmenés és fejfájás.

A visszahívott termék adatai

Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100 G

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Amennyiben van ilyen termék a háztartásában, semmiképp se fogyassza el! – hívja fel a figyelmet az NKFH.

