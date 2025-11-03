Teljes útlezárás jön a Kiskörúton

november 3., hétfő

Éjszakai útlezárásra készülnek Kecskeméten. A belváros ezen szakaszát jobb lesz elkerülni, a terelőutat biztosítják.

A kecskeméti önkormányzat tájékoztatást adott arról, hogy daruzási munkák miatt a Kiskörút Gáspár András körúti szakaszán teljes útlezárás lesz 2025. november 4-én 23:30-tól november 5-én 04:00 óráig. 

útlezárás a Kiskörúton,
Lezárják a Kiskörutat
Fotó: Bús Csaba

A lezárás a Kiskörút Mária utca és Hoffmann János utca közötti szakaszát érinti (teljes útlezárás) azzal, hogy a Kiskörút forgalmát már a Kápolna utcai jelzőlámpás csomópontnál elterelik a Kápolna utca felé.

