Teljes útlezárás jön a Kiskörúton
Éjszakai útlezárásra készülnek Kecskeméten. A belváros ezen szakaszát jobb lesz elkerülni, a terelőutat biztosítják.
A kecskeméti önkormányzat tájékoztatást adott arról, hogy daruzási munkák miatt a Kiskörút Gáspár András körúti szakaszán teljes útlezárás lesz 2025. november 4-én 23:30-tól november 5-én 04:00 óráig.
A lezárás a Kiskörút Mária utca és Hoffmann János utca közötti szakaszát érinti (teljes útlezárás) azzal, hogy a Kiskörút forgalmát már a Kápolna utcai jelzőlámpás csomópontnál elterelik a Kápolna utca felé.
