Teljes útlezárás jön a Kiskörúton

A kecskeméti önkormányzat tájékoztatást adott arról, hogy daruzási munkák miatt a Kiskörút Gáspár András körúti szakaszán teljes útlezárás lesz 2025. november 4-én 23:30-tól november 5-én 04:00 óráig.

Lezárják a Kiskörutat

Fotó: Bús Csaba

A lezárás a Kiskörút Mária utca és Hoffmann János utca közötti szakaszát érinti (teljes útlezárás) azzal, hogy a Kiskörút forgalmát már a Kápolna utcai jelzőlámpás csomópontnál elterelik a Kápolna utca felé.