Legyen tánc!

Nem a drog, hanem a tánc a menő: fiatalok százai mozdultak meg a rendőrégi programon – fotók, videó

A szenvedélybetegségek megakadályozása a közösség erejéből indul ki. Ennek érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a „Legyen Tánc!” elnevezésű programsorozat keretei között hozta össze a fiatalokat egy jó kis táncházra.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság november 3-án, hétfőn 18 és 20 óra között tartotta Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Kiskunmajsán és Szalkszentmártonban egy időben a „Legyen Tánc!” programsorozatát, amely a közösség erejét, a tánc örömét és a megelőzés üzenetét hozta közelebb a fiatalokhoz. Kecskeméten a Református Általános Iskola és Gimnázium dísztermében tartották meg az ünnepélyes táncházat. 

Táncház a szenvedélybetegségek megelőzéséért,
Több helyszínen táncházat tartott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Fotó: Bús Csaba

Táncház a közösség erősítéséért

A „Legyen Tánc!” program célja, hogy megmutassa: az életben mindig van választás. Lehet a szenvedélyünk a mozgás, a zene, a közösség – nem kell, hogy a szenvedély pusztítson. 

Az üzenet világos: vannak sokkal örömtelibb és biztonságosabb módjai annak, hogy feltöltődjünk, mint a kábítószer. Elég megtalálni azt, ami igazán boldoggá tesz.

A Református Iskola Díszterme hétfő este teljesen megtelt, a programra ugyanis több mint százan jelentkeztek. A Kecskemét Táncegyüttes adta meg a hangulatát a táncháznak, akik a vendégeket a néptánc alaplépéseire tanították, és közben népi játékokat is játszottak. 

A Legyen Tánc programsorozatra érkeztek kicsik és nagyok is, az arcán pedig mindenkinek nagy mosolyt és felszabadultságot lehetett látni. Mindeközben a Khamoro Cigány Táncegyüttest fellépését láthattuk, akik egyedi színes ruháikban kápráztatták el a látogatókat. 

Legyen tánc - rendőrségi program

Fotók: Bús Csaba

Gama-Kovács Gábor kapitányságvezető rendőr alezredes egy interjú keretein belül elmondta, hogy milyen fontos a fiataloknak a közösségi média korában az, hogy valódi emberek között lehessenek, és új kapcsolatokat alakíthassanak ki, hiszen ez kulcsfontosságú tényező a droghasználat, vagy más szenvedélybetegségek megelőzéséhez. 

A tánc és a zene tökéletes eszközei annak, hogy új emberekkel ismerkedhessenek meg a fiatalok és egy kicsit kikapcsolódjanak a szürke hétköznapokban is. A rendezvény sikere miatt a jövőben is várható még hasonló programsorozat. 

Kiskunfélegyházán is jó volt a hangulat

Kiskunfélegyházán Kátai Tibor néptánctanár és Kovács Sándor tánctanár segítségével tanultak tánclépéseket a Kiskunfélegyházi Constantinum diákjai. A táncház előtt Bajcsi Norbert, gyógyult drogfüggő tartott inspiráló előadást a középiskolásoknak. 

