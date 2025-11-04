Nem a drog, hanem a tánc a menő: fiatalok százai mozdultak meg a rendőrégi programon – fotók, videó

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság november 3-án, hétfőn 18 és 20 óra között tartotta Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Kiskunmajsán és Szalkszentmártonban egy időben a „Legyen Tánc!” programsorozatát, amely a közösség erejét, a tánc örömét és a megelőzés üzenetét hozta közelebb a fiatalokhoz. Kecskeméten a Református Általános Iskola és Gimnázium dísztermében tartották meg az ünnepélyes táncházat.

Több helyszínen táncházat tartott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Bús Csaba

Táncház a közösség erősítéséért

A „Legyen Tánc!” program célja, hogy megmutassa: az életben mindig van választás. Lehet a szenvedélyünk a mozgás, a zene, a közösség – nem kell, hogy a szenvedély pusztítson.

Az üzenet világos: vannak sokkal örömtelibb és biztonságosabb módjai annak, hogy feltöltődjünk, mint a kábítószer. Elég megtalálni azt, ami igazán boldoggá tesz.

A Református Iskola Díszterme hétfő este teljesen megtelt, a programra ugyanis több mint százan jelentkeztek. A Kecskemét Táncegyüttes adta meg a hangulatát a táncháznak, akik a vendégeket a néptánc alaplépéseire tanították, és közben népi játékokat is játszottak.

A Legyen Tánc programsorozatra érkeztek kicsik és nagyok is, az arcán pedig mindenkinek nagy mosolyt és felszabadultságot lehetett látni. Mindeközben a Khamoro Cigány Táncegyüttest fellépését láthattuk, akik egyedi színes ruháikban kápráztatták el a látogatókat.