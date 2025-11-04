1 órája
Nem a drog, hanem a tánc a menő: fiatalok százai mozdultak meg a rendőrégi programon – fotók, videó
A szenvedélybetegségek megakadályozása a közösség erejéből indul ki. Ennek érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a „Legyen Tánc!” elnevezésű programsorozat keretei között hozta össze a fiatalokat egy jó kis táncházra.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság november 3-án, hétfőn 18 és 20 óra között tartotta Kecskeméten, Baján, Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Kiskunmajsán és Szalkszentmártonban egy időben a „Legyen Tánc!” programsorozatát, amely a közösség erejét, a tánc örömét és a megelőzés üzenetét hozta közelebb a fiatalokhoz. Kecskeméten a Református Általános Iskola és Gimnázium dísztermében tartották meg az ünnepélyes táncházat.
Táncház a közösség erősítéséért
A „Legyen Tánc!” program célja, hogy megmutassa: az életben mindig van választás. Lehet a szenvedélyünk a mozgás, a zene, a közösség – nem kell, hogy a szenvedély pusztítson.
Az üzenet világos: vannak sokkal örömtelibb és biztonságosabb módjai annak, hogy feltöltődjünk, mint a kábítószer. Elég megtalálni azt, ami igazán boldoggá tesz.
A Református Iskola Díszterme hétfő este teljesen megtelt, a programra ugyanis több mint százan jelentkeztek. A Kecskemét Táncegyüttes adta meg a hangulatát a táncháznak, akik a vendégeket a néptánc alaplépéseire tanították, és közben népi játékokat is játszottak.
A Legyen Tánc programsorozatra érkeztek kicsik és nagyok is, az arcán pedig mindenkinek nagy mosolyt és felszabadultságot lehetett látni. Mindeközben a Khamoro Cigány Táncegyüttest fellépését láthattuk, akik egyedi színes ruháikban kápráztatták el a látogatókat.
Legyen tánc - rendőrségi programFotók: Bús Csaba
Gama-Kovács Gábor kapitányságvezető rendőr alezredes egy interjú keretein belül elmondta, hogy milyen fontos a fiataloknak a közösségi média korában az, hogy valódi emberek között lehessenek, és új kapcsolatokat alakíthassanak ki, hiszen ez kulcsfontosságú tényező a droghasználat, vagy más szenvedélybetegségek megelőzéséhez.
A tánc és a zene tökéletes eszközei annak, hogy új emberekkel ismerkedhessenek meg a fiatalok és egy kicsit kikapcsolódjanak a szürke hétköznapokban is. A rendezvény sikere miatt a jövőben is várható még hasonló programsorozat.
Kiskunfélegyházán is jó volt a hangulat
Kiskunfélegyházán Kátai Tibor néptánctanár és Kovács Sándor tánctanár segítségével tanultak tánclépéseket a Kiskunfélegyházi Constantinum diákjai. A táncház előtt Bajcsi Norbert, gyógyult drogfüggő tartott inspiráló előadást a középiskolásoknak.
