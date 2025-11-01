Bács-Kiskun a második legnagyobb beruházási növekedést érte el az országban

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című friss kiadványa átfogó képet ad az ország demográfiai és gazdasági folyamatairól. Az év első hat hónapjában több kedvezőtlen trend is erősödött: csökkent a születések száma, nőtt a halálozásoké, miközben a gazdasági növekedés üteme mérséklődött.

Csökkent a születések száma Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Tovább fogy Magyarország népessége

2025 első félévében 34 969 gyermek született Magyarországon, ami 7,9 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Eközben 64 616 halálesetet regisztráltak, ami 2,9 százalékos növekedést jelent. Ennek következtében a természetes fogyás – vagyis a halálozások és a születések különbsége – 19 százalékkal haladta meg a 2024-es értéket.

A népességfogyás üteme mindössze két vármegyében, Csongrád-Csanádban és Zalában lassult valamelyest, míg Budapesten és az ország többi részén gyorsult. A házasságkötések száma is visszaesett: 4,3 százalékkal kevesebb frigyet kötöttek, mint egy évvel korábban.

A munkaerőpiac stabil, a fizetések tovább nőttek

A második negyedévben 49 ezerrel kevesebb foglalkoztatottat regisztráltak, miközben a munkanélküliek száma lényegében nem változott. A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegyék rendelkeztek, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg továbbra is az ország sereghajtói közé tartoztak.

A kedvezményekkel számított nettó átlagkereset országosan 9 százalékkal nőtt, legnagyobb mértékben Tolnában (+10,8%) és Szabolcs-Szatmár-Beregben (+10,4%), míg legkisebb arányban Győr-Moson-Sopronban (+7,1%) és Nógrádban (+7,7%).

Iparban és építőiparban visszaesés, turizmusban és kereskedelemben növekedés

Az ipari termelés 3,8 százalékkal csökkent, különösen a járműgyártás (–3,3%) és a legtöbb feldolgozóipari ágazat húzta vissza az összteljesítményt. Csak három területen – az elektronikai iparban, a fa- és papíriparban, valamint a kőolaj-feldolgozásban – mértek növekedést.

Az építőipar termelése is gyengébb volt: országosan 2,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. A beruházások volumene 9,6 százalékkal esett vissza, miközben mindössze hét vármegyében regisztráltak növekedést.