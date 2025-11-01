2 órája
Bács-Kiskun a második legnagyobb beruházási növekedést érte el az országban
Új adatokat közölt a KSH. 2025 első félévében csökkent a születések száma és lassult a gazdaság, de Bács-Kiskun kiemelkedett a beruházások növekedésében.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című friss kiadványa átfogó képet ad az ország demográfiai és gazdasági folyamatairól. Az év első hat hónapjában több kedvezőtlen trend is erősödött: csökkent a születések száma, nőtt a halálozásoké, miközben a gazdasági növekedés üteme mérséklődött.
Tovább fogy Magyarország népessége
2025 első félévében 34 969 gyermek született Magyarországon, ami 7,9 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Eközben 64 616 halálesetet regisztráltak, ami 2,9 százalékos növekedést jelent. Ennek következtében a természetes fogyás – vagyis a halálozások és a születések különbsége – 19 százalékkal haladta meg a 2024-es értéket.
A népességfogyás üteme mindössze két vármegyében, Csongrád-Csanádban és Zalában lassult valamelyest, míg Budapesten és az ország többi részén gyorsult. A házasságkötések száma is visszaesett: 4,3 százalékkal kevesebb frigyet kötöttek, mint egy évvel korábban.
A munkaerőpiac stabil, a fizetések tovább nőttek
A második negyedévben 49 ezerrel kevesebb foglalkoztatottat regisztráltak, miközben a munkanélküliek száma lényegében nem változott. A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegyék rendelkeztek, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg továbbra is az ország sereghajtói közé tartoztak.
A kedvezményekkel számított nettó átlagkereset országosan 9 százalékkal nőtt, legnagyobb mértékben Tolnában (+10,8%) és Szabolcs-Szatmár-Beregben (+10,4%), míg legkisebb arányban Győr-Moson-Sopronban (+7,1%) és Nógrádban (+7,7%).
Iparban és építőiparban visszaesés, turizmusban és kereskedelemben növekedés
Az ipari termelés 3,8 százalékkal csökkent, különösen a járműgyártás (–3,3%) és a legtöbb feldolgozóipari ágazat húzta vissza az összteljesítményt. Csak három területen – az elektronikai iparban, a fa- és papíriparban, valamint a kőolaj-feldolgozásban – mértek növekedést.
Az építőipar termelése is gyengébb volt: országosan 2,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. A beruházások volumene 9,6 százalékkal esett vissza, miközben mindössze hét vármegyében regisztráltak növekedést.
A lakásépítések is mérséklődtek: 5129 új lakás kapott használatbavételi engedélyt, ami 15 százalékos visszaesés.
Pozitívum viszont, hogy a turizmusban fellendülés történt – a vendégéjszakák száma országosan 4,5 százalékkal emelkedett, főként a külföldi vendégek számának 7,4 százalékos növekedése miatt. A belföldi turizmus ennél mérsékeltebben, 1,3 százalékkal bővült.
A kiskereskedelmi forgalom volumene szintén növekedett: országosan 2,4 százalékkal, leginkább Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében.
Bács-Kiskunban csökkent a születések száma, de erős a fejlesztési kedv
Bács-Kiskun vármegyében 2025 első félévében 1745 gyermek jött világra, miközben 3582 halálesetet regisztráltak. Az élveszületések száma 7,2 százalékkal csökkent, a halálozásoké viszont 3,9 százalékkal nőtt. A természetes fogyás így a korábbinál jelentősebb lett.
A foglalkoztatottsági mutatók ugyanakkor kedvezően alakultak: a 15–64 évesek 75,5 százaléka dolgozott, ami meghaladta az országos arányt (74,9%). A munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt, enyhén az országos átlag fölött.
A vármegyében a teljes munkaidős dolgozók nettó átlagkeresete 408 ezer forint volt, ami 8,6 százalékos növekedést jelent – valamivel elmaradva az országos ütemtől.
Iparban visszaesés, beruházásokban kiugró növekedés
Bács-Kiskun ipari teljesítménye továbbra is jelentős országos viszonylatban, ugyanakkor az ipari termelés volumene 13 százalékkal csökkent. Az építőiparban még ennél is nagyobb visszaesést tapasztaltak: a vármegyei székhelyű vállalkozások termelése 15 százalékkal esett vissza.
A fejlesztések terén azonban Bács-Kiskun kiemelkedett: a gazdasági szervezetek beruházásai 25 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát – ezzel a vármegye a második legnagyobb növekedést érte el az országban.
Turizmus és kereskedelem: vegyes képet mutat a vármegye
A turisztikai szálláshelyeken 4,4 százalékkal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,1 százalékkal csökkent, míg a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák 3,1 százalékkal nőttek.
A kiskereskedelmi forgalom 1,5 százalékkal emelkedett – ez ugyan pozitív, de elmarad az országos növekedéstől (2,4%).
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!