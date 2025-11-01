Mi magunk is tehetünk azért, hogy elkerüljük a szembetegségek kialakulását – fotók

A szembetegségek kapcsán dr. Ács Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részletesen elmondta, miért fontos a rendszeres látás- és szemvizsgálat, mely betegségekkel találkoznak a leggyakrabban, és hogyan segít a modern egynapos sebészet a pácienseknek. Az interjú a kórház Facebook-oldalán olvasható.

Dr. Óváry Csaba főigazgató és dr. Ács Tamás főorvos mesélt a szembetegségekről

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Az optometrista is jól felkészült szakember

– Sokan keverik a látásvizsgálatot a szemvizsgálattal. Mi a különbség a kettő között?

– A látásvizsgálatot általában optikákban végzik. A fő célja a látásélesség ellenőrzése, vagyis ki mennyire lát jól távolra és közelre. Meghatározzák, szükség van-e szemüvegre vagy kontaktlencsére, és ha igen, milyen dioptria kell. A vizsgálat fókuszában a fény törésének hibái állnak: rövidlátás, távollátás, cilinderes fénytörési hiba, ez az astigmia, vagy az öregszeműség, ez a presbyopia. Ezt optometrista vagy látszerész is végezheti, nem feltétlenül kell szemorvos. Az optometristákat a képzés során nemcsak a látáskorrekcióra készítik fel, hanem arra is, hogy felismerjék, ha a páciens panaszai mögött betegség állhat. Ha ilyet észlelnek, szemorvoshoz irányítják a beteget. A szemorvos már a szem betegségeivel foglalkozik: a gyulladásoktól a zöldhályogon és a szürkehályogon át a makula-degenerációig, sőt a baleseti sérülésekig. A két szakma kiegészíti egymást.

Vannak esetek, amikor sürgősen kell lépni

– Mi számít valóban sürgősnek a szemészetben?

– Valójában kevés olyan szemészeti kórkép van, amely azonnali ellátást igényel. Ilyen például a súlyos sav- vagy lúgsérülés, az áthatoló szemsérülés, az akut zöldhályog-roham vagy bizonyos szemfenéki érelzáródások. Ezekben az esetekben az idő számít. Ugyanakkor a betegek sokszor sürgősnek gondolnak olyan állapotokat is – például a kötőhártya-gyulladást, jégárpát vagy kisebb kötőhártyabevérzéseket –, amelyeket a háziorvos is elkezdhet kezelni. Nálunk hétvégén és ünnepnapokon is van készenléti ellátás, reggel 9-től 11-ig és este 6-tól 7-ig orvosi ügyelet működik, a többi időben pedig a jól képzett nővéreink segítenek eldönteni, mi igényel azonnali beavatkozást, és mi halasztható. Ez a rendszer évek óta jól működik, és segít elkerülni a felesleges várakozást.