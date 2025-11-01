november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségmegőrzés

50 perce

Mi magunk is tehetünk azért, hogy elkerüljük a szembetegségek kialakulását – fotók

Címkék#zöldhályog#szemorvos#látszerész#műtét#sebészet

Október a Látás Hónapja volt. Ilyenkor a szemünk egészsége még nagyobb reflektorba kerül, ami nagyon jó kezdeményezés, hiszen a korán felismert szembetegségek nagyobb eséllyel gyógyíthatók. Érdemes rendszeresen ellenőriztetni a szemet.

Sebestyén Hajnalka

A szembetegségek kapcsán dr. Ács Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részletesen elmondta, miért fontos a rendszeres látás- és szemvizsgálat, mely betegségekkel találkoznak a leggyakrabban, és hogyan segít a modern egynapos sebészet a pácienseknek. Az interjú a kórház Facebook-oldalán olvasható.

Dr. Ács Tamás szemész főorvos szerint megelőzhetőek a szembetegségek
Dr. Óváry Csaba főigazgató és dr. Ács Tamás főorvos mesélt a szembetegségekről
Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Az optometrista is jól felkészült szakember

– Sokan keverik a látásvizsgálatot a szemvizsgálattal. Mi a különbség a kettő között?

– A látásvizsgálatot általában optikákban végzik. A fő célja a látásélesség ellenőrzése, vagyis ki mennyire lát jól távolra és közelre. Meghatározzák, szükség van-e szemüvegre vagy kontaktlencsére, és ha igen, milyen dioptria kell. A vizsgálat fókuszában a fény törésének hibái állnak: rövidlátás, távollátás, cilinderes fénytörési hiba, ez az astigmia, vagy az öregszeműség, ez a presbyopia. Ezt optometrista vagy látszerész is végezheti, nem feltétlenül kell szemorvos. Az optometristákat a képzés során nemcsak a látáskorrekcióra készítik fel, hanem arra is, hogy felismerjék, ha a páciens panaszai mögött betegség állhat. Ha ilyet észlelnek, szemorvoshoz irányítják a beteget. A szemorvos már a szem betegségeivel foglalkozik: a gyulladásoktól a zöldhályogon és a szürkehályogon át a makula-degenerációig, sőt a baleseti sérülésekig. A két szakma kiegészíti egymást.

Vannak esetek, amikor sürgősen kell lépni

– Mi számít valóban sürgősnek a szemészetben?

– Valójában kevés olyan szemészeti kórkép van, amely azonnali ellátást igényel. Ilyen például a súlyos sav- vagy lúgsérülés, az áthatoló szemsérülés, az akut zöldhályog-roham vagy bizonyos szemfenéki érelzáródások. Ezekben az esetekben az idő számít. Ugyanakkor a betegek sokszor sürgősnek gondolnak olyan állapotokat is – például a kötőhártya-gyulladást, jégárpát vagy kisebb kötőhártyabevérzéseket –, amelyeket a háziorvos is elkezdhet kezelni. Nálunk hétvégén és ünnepnapokon is van készenléti ellátás, reggel 9-től 11-ig és este 6-tól 7-ig orvosi ügyelet működik, a többi időben pedig a jól képzett nővéreink segítenek eldönteni, mi igényel azonnali beavatkozást, és mi halasztható. Ez a rendszer évek óta jól működik, és segít elkerülni a felesleges várakozást.

A szürkehályog ma már a fiatalabb korban is kialakulhat

– Melyek ma a leggyakoribb szembetegségek?

– A leggyakoribbak a szürkehályog, a zöldhályog és a makula-degeneráció. Harminc-negyven éve még főleg hetven-nyolcvan éves betegeket műtöttünk szürkehályoggal, de ma már sok negyven-ötven éves is műtétre szorul. Ennek okai nagyon összetettek: életmódi tényezők, például UV sugárzás, dohányzás, egészségtelen étrend, anyagcsere betegségek, például cukorbetegség, elhízás, gyógyszerek, például szteroidok, környezeti eltérések, például szennyezés, infravörös sugárzás, digitális terhelés, például kékfény, szemfáradás. Összefoglalva: a civilizációs ártalmak, melyek ellen egészséges életmóddal sokat tehetünk, tehetnénk. 

A zöldhályog akár vaksághoz is vezethet

– Hány éveseket érint a zöldhályog szembetegség?

– A zöldhályog vagy glaucoma a látóideget károsító szembetegségek csoportja, amely gyakran a magas intraokuláris nyomás, azaz szemnyomás miatt alakul ki, és amelynek következtében látásromlás és -vesztés vagy akár vakság is bekövetkezhet. A betegség nem gyógyítható, de a korai felismerés és a megfelelő kezelés lassíthatja a látásvesztést és megelőzheti a vakságot. Kezelésében nagy változást hoztak a mai modern, új szemcseppek: sok betegnek ma már nem kell műtét, mert a korszerű gyógyszeres kezelés elegendő. A glaukóma-ellátás továbbra is a szakmai profilunk egyik erőssége.

Interjú Dr. Ács Tamással a Látás Hónapja alkalmából

Fotók: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Nem gyógyítható, de lassítható

– Említette a macula degeneratio szembetegséget. Erről mit lehet tudni?

– A szemfenéki meszesedés, bár ma már egyre többen ismerik a latin nevét is: macula degeneratio, a szemfenéken az éleslátás helyének, a sárgafoltnak az elsorvadása, elfajulása. Sosem jár teljes vaksággal, a periféria, a széli látás mindig megmarad, csak a legértékesebb rész, a központi, centralis látás romlik meg, illetve vész el. Nem gyógyítható, szemfenék erősítő vitaminokkal lassítható, bizonyos esetekben, az úgynevezett nedves típusokban a szemgolyóba adott speciális injekcióval kezelhető, lassítható folyamat. A gyakoriságának részben az a magyarázata, hogy tovább élünk, és van ideje kifejlődni ezeknek a betegségeknek, de az életmódbeli tényezők is szerepet játszanak. 

A száraz szem ma már népbetegség

– Egyre többen panaszkodnak száraz szemre. Mi ennek az oka, és mit lehet ellene tenni?

– A száraz szem tünetcsoport ma már civilizációs népbetegségnek számít. A könny nem egy vízcsepp, hanem összetett folyadék, amelyet bonyolult idegi és hormonális szabályozás irányít. Az életkorral csökken a termelődése, a hormonális változások miatt a nők különösen érintettek. Ezt fokozza a klímaberendezések használata, a légszennyezés, a dohányfüst és a tartós monitorhasználat, mert ilyenkor kevesebbet pislogunk, a szemfelszín kiszárad. A tünetek sokfélék: égő, szúró érzés, idegentest-érzés, reggeli váladékosság, napközbeni könnyezés. Ezeket érdemes komolyan venni, és rendszeresen műkönnyet használni. A műkönny nem receptköteles gyógyszer, nem lehet „túladagolni”, de érdemes tartósítószer-mentes készítményt választani.

A gép előtt ülve sokat tehetünk szemünk egészségéért

– A digitális eszközök használata is fokozza a panaszokat. Van erre bevált tanács?

– Igen, a túlzott számítógép- és mobilhasználat miatt sokan küzdenek digitális szemfáradtsággal. Ha nem teheti meg az ember, hogy ne használjon digitális eszközt, néhány egyszerű lépést megtehet a szem védelméért. Érdemes alkalmazni a 20-20-20 szabályt: minden 20 perc képernyőhasználat után nézzünk legalább 20 másodpercig egy 20 lábnyi, azaz körülbelül 6 méterre lévő pontra. Hasznos lehet a kékfényszűrős szemüveg vagy a képernyővédő használata, valamint a sötét vagy éjszakai mód bekapcsolása az okoseszközökön. Fontos a rendszeres pislogás és a szemtorna is, mert ezek segítenek megőrizni a szemfelszín nedvességét. A munkavégzéshez szükséges megfelelő világítás szintén kíméli a szemet.

Helyes étrend a szembetegségek elkerülése érdekében

– Étrendünk terén mit tehetünk szemünk egészségéért?

– Az antioxidánsban gazdag ételek, például a zöld leveles zöldségek, a sárgarépa, a tojás és a halfélék mind hozzájárulnak a látás védelméhez. A tudatos életmód, a helyes képernyőhasználat és a megfelelő antioxidánsok, szemvitaminok szedése mind segítenek megóvni a szem egészségét

Az egynapos sebészeten nagyon sok szemműtétet végeznek el

– Hogyan működik a műtéti ellátás a kecskeméti szemészeten?

– A technológia fejlődésével a legtöbb beavatkozást ma már egynapos sebészet keretében végezzük. Ez azt jelenti, hogy a beteg reggel érkezik, előkészítés után megtörténik helyi érzéstelenítésben a műtét, utána megfigyeljük, majd éjszakára a kísérő hazaviheti. Azok, akiknek nincs megfelelő otthoni környezetük vagy kísérőjük, a 24 órás ellátás keretében bent maradhatnak egy éjszakára. A szürkehályog-műtétek adják a műtétjeink döntő többségét, de emellett nagy számban végzünk zöldhályog-ellenes műtéteket, szemhéjműtéteket és a szem- és szemkörnyéki daganatok ellátását is. A szem hátsó szegmentjének speciális, úgynevezett vitrektómiás műtéteit Kecskeméten nem végezzük, de a klinikák Szegeden és Budapesten jól elérhetőek, oda tudjuk irányítani a betegeket.

A szűrés nagyon fontos hosszú távon

– Mit tanácsol a lakosságnak a megelőzés érdekében?

– A legfontosabb, hogy ne várjunk a panaszok megjelenéséig. Sok betegség kezdetben tünetmentes, de szűréssel időben felismerhető. Különösen 40 éves kor felett javasolt rendszeresen ellenőriztetni a szemet, mert például a zöldhályog lassan, alattomosan, fájdalom nélkül károsítja a látást. A szem egészsége nem magától értetődő – figyelmet és gondoskodást igényel.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu