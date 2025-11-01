Őszi esték meghittségéhez szinte elengedhetetlen ez a vitaminbomba

november 1., szombat

Csempésszünk egy kis ünnepi hangulatot otthonunkba! Hamarosan érkezik az Adventi időszak, a karácsonyi vásárok pedig szinte elképzelhetetlenek sült gesztenye nélkül. De addig is, készíthetünk magunknak is otthon ilyen finom őszi csemegét. Megéri, mert nagyon egészséges.

Sebestyén Hajnalka

Amikor sült gesztenye illata lengi be a konyhát, egyszerre romantikus, nosztalgikus és van benne valami meghitt. Sokaknak eszébe juttatja a gyerekkorát, amikor utcán kis papírzacskókban árulták. Felnőttként pedig már azért is érdemes rászánni az időt a sütésére, mert egy igazi szuperélelmiszer. 

a sült gesztenye igazi szuperélelmiszer,
Érdemes sült gesztenyét fogyasztani
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Csak most lehet hazai gesztenyéhez jutni

Magyarországon a sült gesztenyét jellemzően októbertől december végéig árusítják, mely majdnem azonos az érési időszakával. A boltokban, zöldségeseknél sok helyen kapható, 3000-4000 forint között mozog a kilónkénti ára, de van, ahol még ettől is drágább. Bár a gesztenye valóban nem olcsó, de a hangulata és a jótékony egészségügyi hatása miatt mégis megéri venni belőle. A kecskeméti piacon is egy-egy árusnál kifogható, de nem garantált, hogy mindig elérhető. Jelenleg leginkább a hazai gesztenyék kaphatók.

Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag 

Összeszedtük, hogy miért érdemes sült gesztenyét fogyasztani. Igaz a sütéssel csökken a benne lévő vitaminok mennyisége, de még is jótékony hatással bír a szervezetünkre. 

A gesztenye gazdag vitaminokban, különösen E-, B- és C-vitaminban. Az E-vitamin antioxidáns hatású, segít a sejtek védelmében, míg a B-vitaminok az idegrendszer és az anyagcsere működését támogatják. A C-vitamin tartalma hő hatására csökken, de még így is jelentős mennyiségben tartalmazza. 

Ásványi anyagokban is bővelkedik: kálium, kalcium, magnézium, foszfor, vas és réz is megtalálható benne, amelyek hozzájárulnak a szív, az izmok és a csontok egészségéhez. Emellett magas rosttartalma révén segíti az emésztést, támogatja a bélflóra egyensúlyát.

A sült gesztenye feldobhatja az őszi estéket

A sült gesztenye alacsony zsírtartalmú, szívbarát. Szénhidráttartalma lassan felszívódó, így nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, ezért cukorbetegek számára is ajánlott. Ráadásul gluténmentes, így lisztérzékenyek is bátran fogyaszthatják. Jó barát a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, valamint a szem egészségének megőrzésében. Mindezek jól mutatják: a sült gesztenye nemcsak finom, hanem tápláló és sokoldalúan felhasználható finomság, melyet kár lenne kihagyni ezekben a hetekben. Este bekuckózva még akár romantikus élményt is nyújthat. 

