Őszi esték meghittségéhez szinte elengedhetetlen ez a vitaminbomba

Amikor sült gesztenye illata lengi be a konyhát, egyszerre romantikus, nosztalgikus és van benne valami meghitt. Sokaknak eszébe juttatja a gyerekkorát, amikor utcán kis papírzacskókban árulták. Felnőttként pedig már azért is érdemes rászánni az időt a sütésére, mert egy igazi szuperélelmiszer.

Érdemes sült gesztenyét fogyasztani

Csak most lehet hazai gesztenyéhez jutni

Magyarországon a sült gesztenyét jellemzően októbertől december végéig árusítják, mely majdnem azonos az érési időszakával. A boltokban, zöldségeseknél sok helyen kapható, 3000-4000 forint között mozog a kilónkénti ára, de van, ahol még ettől is drágább. Bár a gesztenye valóban nem olcsó, de a hangulata és a jótékony egészségügyi hatása miatt mégis megéri venni belőle. A kecskeméti piacon is egy-egy árusnál kifogható, de nem garantált, hogy mindig elérhető. Jelenleg leginkább a hazai gesztenyék kaphatók.

Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag

Összeszedtük, hogy miért érdemes sült gesztenyét fogyasztani. Igaz a sütéssel csökken a benne lévő vitaminok mennyisége, de még is jótékony hatással bír a szervezetünkre.

A gesztenye gazdag vitaminokban, különösen E-, B- és C-vitaminban. Az E-vitamin antioxidáns hatású, segít a sejtek védelmében, míg a B-vitaminok az idegrendszer és az anyagcsere működését támogatják. A C-vitamin tartalma hő hatására csökken, de még így is jelentős mennyiségben tartalmazza.

Ásványi anyagokban is bővelkedik: kálium, kalcium, magnézium, foszfor, vas és réz is megtalálható benne, amelyek hozzájárulnak a szív, az izmok és a csontok egészségéhez. Emellett magas rosttartalma révén segíti az emésztést, támogatja a bélflóra egyensúlyát.

A sült gesztenye feldobhatja az őszi estéket

A sült gesztenye alacsony zsírtartalmú, szívbarát. Szénhidráttartalma lassan felszívódó, így nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, ezért cukorbetegek számára is ajánlott. Ráadásul gluténmentes, így lisztérzékenyek is bátran fogyaszthatják. Jó barát a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, valamint a szem egészségének megőrzésében. Mindezek jól mutatják: a sült gesztenye nemcsak finom, hanem tápláló és sokoldalúan felhasználható finomság, melyet kár lenne kihagyni ezekben a hetekben. Este bekuckózva még akár romantikus élményt is nyújthat.

