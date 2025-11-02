1 órája
Olvasóink legszebb családi pillanatait is őrzik a több évtizedes felvételek
Újabb időutazásra csábítunk mindenkit. Ha ránézünk egy régi fotóra, sokszor tudjuk, hogy ez mely évtizedben készülhetett. A régi korok divatja tagadhatatlanul megidézi azokat az éveket, melyekről bárkinek lehet saját emléke. Így mások fényképe is nosztalgikus élményeket ébreszthetnek bennünk.
Bács-Kiskun vármegye olvasói örömmel mutatják be saját retró fényképeiket. Újabb régi fotó összeállításunkban most is vannak családi felvételek, zömében az 1950-70-es évekből, van iskolás emlék, de megidézünk egy régi légiparádét is 50 év távlatából.
Régi fotók a múltból
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Születésnap
Kecskemétről Balogné Imrefi Anna születésnapja alkalmából gyerekkorát idézné meg egy hatvan évvel ezelőtti fényképpel. Akkoriban ez egy tipikus gyerekfotó volt. Vélhetően sokan magukra ismernek, akkoriban jellemzően ez volt az egyenfrizura, csak a masni hiányzik a hajából. A kép jól mutatja, Olvasónkat már akkor is a logika és a számok érdekeltek, hiszen választhatta volna a plüss nyulat is.
Családi szeretet
Kecskemétről Farkas P. József régi családi fotójával nosztalgiázna. A fénykép az ötvenes évek végén készült Izsákon, a házuk előtt egy családi ünnep alkalmából, ahol több generáció találkozott. A nagyszülők még a századforduló környékén születtek, az unokák pedig a negyvenes-ötvenes években. Olvasónk mellett szülei és két testvére, Pál és Ilona is látható a felvételen. A család sok fájdalmat és boldogságot megélt a több évtized alatt, de mindig összetartott.
Légiparádé
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 50 éves. Az állami ünnep tiszteletére, a honvédtisztek avatása alkalmából, 1975. augusztus 20-án vízi-és légiparádét rendeztek Budapesten a Dunán, illetve a Duna felett. A kecskeméti reptérről több MiG-21-es repülőgép is szerepelt a légi bemutatón. A felvételen a gépek személyzetei (balról-jobbra): Arató Ferenc őrnagy, Schnell Kálmán főhadnagy, Varga Sándor alezredes, Domonkos István, Bedő István főhadnagyok, Pataki József százados, Horváth Attila őrnagy, Szabó Ferenc alezredes, Szerednyei Ferenc, Bali József századosok.
Birkapörkölt
Bócsáról Bak Antal újabb régi fotóval nosztalgiázna, mely egy vidám birkapörkölt főzést örökített meg sok-sok évvel ezelőtt. A bográcsos főzésből többek között Tyukász Jani és Kürtösi Józsi is kivette a részét.
Édesanya szeretete
Kecskemétről Szijjártó László édesanyjára Szijjártó Lászlóné Sipos Etelkára emlékezne, akit néhány éve vesztett el. Ez a fénykép róluk készült 1962 körül, Katonatelepen, tanyán, egy békés munkás időszakban. Olvasónk írja: a fotó tökéletesen visszaadja, mennyire jól érezte magát Anyukája aurájában.
Esküvő
Lajosmizséről Bessenyi Istvánné Ludányi Gabriella és férje, Bessenyi István közösen elevenítené fel esküvőjüket, melyet 1961. október 15-én tartottak meg a budapesti Árpád Házi Szent Erzsébet templomban. Ezzel a fotóval pályáztak a Nemzeti Múzeum felhívására is, melynek fókuszában a régi magyar menyasszonyi ruhák álltak. Kiállították a házaspár fényképét is.
Iskolai emlék
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotóalbumai tele vannak régi iskolás felvételekkel. Ezek egyike ez az nyolcvanas éveket megidéző fénykép is, mely iskolai ünnepségen örökítette meg az alsósokat.
