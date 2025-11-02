Olvasóink legszebb családi pillanatait is őrzik a több évtizedes felvételek

Bács-Kiskun vármegye olvasói örömmel mutatják be saját retró fényképeiket. Újabb régi fotó összeállításunkban most is vannak családi felvételek, zömében az 1950-70-es évekből, van iskolás emlék, de megidézünk egy régi légiparádét is 50 év távlatából.

Régi fotón egy 50 évvel ezelőtti légiparádé pillanata

Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Balogné Imrefi Anna gyerekkorát idézné meg egy hatvan évvel ezelőtti fényképpel

Fotó: Olvasói fotó

Születésnap

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna születésnapja alkalmából gyerekkorát idézné meg egy hatvan évvel ezelőtti fényképpel. Akkoriban ez egy tipikus gyerekfotó volt. Vélhetően sokan magukra ismernek, akkoriban jellemzően ez volt az egyenfrizura, csak a masni hiányzik a hajából. A kép jól mutatja, Olvasónkat már akkor is a logika és a számok érdekeltek, hiszen választhatta volna a plüss nyulat is.

Kecskemétről Farkas P. József régi családi fotójával nosztalgiázna

Fotó: Olvasói fotó

Családi szeretet

Kecskemétről Farkas P. József régi családi fotójával nosztalgiázna. A fénykép az ötvenes évek végén készült Izsákon, a házuk előtt egy családi ünnep alkalmából, ahol több generáció találkozott. A nagyszülők még a századforduló környékén születtek, az unokák pedig a negyvenes-ötvenes években. Olvasónk mellett szülei és két testvére, Pál és Ilona is látható a felvételen. A család sok fájdalmat és boldogságot megélt a több évtized alatt, de mindig összetartott.

1975. augusztus 20-án vízi-és légiparádét rendeztek Budapesten a Dunán, illetve a Duna felett

Fotó: Olvasói fotó

Légiparádé

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 50 éves. Az állami ünnep tiszteletére, a honvédtisztek avatása alkalmából, 1975. augusztus 20-án vízi-és légiparádét rendeztek Budapesten a Dunán, illetve a Duna felett. A kecskeméti reptérről több MiG-21-es repülőgép is szerepelt a légi bemutatón. A felvételen a gépek személyzetei (balról-jobbra): Arató Ferenc őrnagy, Schnell Kálmán főhadnagy, Varga Sándor alezredes, Domonkos István, Bedő István főhadnagyok, Pataki József százados, Horváth Attila őrnagy, Szabó Ferenc alezredes, Szerednyei Ferenc, Bali József századosok.