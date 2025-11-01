Nagy János államtitkár: A reformáció szelleme arra hív, hogy ne féljünk képviselni és megőrizni értékeinket – fotók

„Erős vár a mi Istenünk” – köszöntötte a kiskőrösi evangélikus gyülekezet tagjait Nagy János államtitkár, aki a reformáció emléknapján elmondott ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy Kiskőrös ott van minden magyar ember szívében. – Főleg azóta, hogy az önök gyülekezetének anyakönyvírója 1823-ban bejegyezte a Petrovics nevet. Egy a hitéhez mindig is ragaszkodó evangélikus házaspár első gyermekének a nevét – tette hozzá.

A reformáció napja alkalmából tartott istentiszteleten Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mondott ünnepi beszédet

Fotó: Bús Csaba

Kifejtette: „Tudjuk, Petőfiből nem lett templomos ember, de nem csupán a sors szeszélye, hogy a magyarok legnagyobb költőjét éppen Kiskőrös, éppen Luther Márton felekezete adta a magyaroknak”.

Hálával emlékezünk

Nagy János emlékeztetett, hogy Kiskőrös milyen sokat adott a magyar nemzetnek.

– Az önök városa már akkor, abban az időben is jó példa volt arra, mit jelent továbbvinni a reformáció gazdag örökségét. Azt jelenti: szorgalmasan építeni a közösséget, ápolni a hitet, nevelni a fiatalokat és megőrizni a közösség értékeit. Éppen ezért hálával emlékezünk azokra a lelkészekre, tanítókra, családokra, akik nemzedékről nemzedékre adták tovább a keresztyén igét, és ezzel a magyar nemzet szellemi és lelki gyarapodását szolgálták – hangoztatta az államtitkár.

A reformáció emléknapja

Szerinte Kiskőrös ma is élő bizonyítéka annak, hogy a protestáns örökség nem a múlt, hanem a jövőt építő jelen valósága. A politikus felidézte, hogy Kiskőrösre érkezve elsőként a gyönyörű evangélikus templomtorony sziluettje tűnt fel.

– Ilyen magaslati pont nekünk a reformáció emléknapja is, innen nézve jól belátható Magyarország ezer éve és az európai protestantizmus több mint ötszáz éve. Innen nézve érthetjük meg, honnan indultunk, mivé lettünk és mi tarthat meg minket a jövőben is – tette hozzá.

A protestantizmus polgári erényei

– Jól ismerjük a protestantizmus polgári erényeit. Tudjuk, hogy a reformáció tette a munkát hivatássá. Tudjuk, hogy a reformátoroknak köszönhetjük a keresztény mértékletesség újbóli elterjedését, a magunkkal szembeni kritika és a megújulás lehetőségét – emlékeztetett beszédében az államtitkár, aki szerint a reformáció számos tanítása közül kiemelkedik az, hogy az embernek jogában áll a saját útját, a neki kijelölt ösvényt járni. És jogában áll ezen az úton a véksőkig kitartani, még úgy is, ha emiatt egyedül kell szembenéznie a nehézségekkel, éppen úgy, ahogyan azt Luther Márton tette.