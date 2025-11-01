2 órája
Nagy János államtitkár: A reformáció szelleme arra hív, hogy ne féljünk képviselni és megőrizni értékeinket – fotók
Október 31. a reformáció emléknapja, Luther Márton 1517-ben ezen a napon hozta nyilvánosságra 95 tételét, elindítva ezzel a reformációt, amely az evangélikus és református egyházak létrejöttéhez vezetett. Idehaza országszerte ünnepségeket tartottak a protestáns gyülekezetek a reformáció emléknapján. A kiskőrösi evangélikus templomban a reformáció napja alkalmából tartott istentiszteleten Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mondott ünnepi beszédet.
„Erős vár a mi Istenünk” – köszöntötte a kiskőrösi evangélikus gyülekezet tagjait Nagy János államtitkár, aki a reformáció emléknapján elmondott ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy Kiskőrös ott van minden magyar ember szívében. – Főleg azóta, hogy az önök gyülekezetének anyakönyvírója 1823-ban bejegyezte a Petrovics nevet. Egy a hitéhez mindig is ragaszkodó evangélikus házaspár első gyermekének a nevét – tette hozzá.
Kifejtette: „Tudjuk, Petőfiből nem lett templomos ember, de nem csupán a sors szeszélye, hogy a magyarok legnagyobb költőjét éppen Kiskőrös, éppen Luther Márton felekezete adta a magyaroknak”.
Hálával emlékezünk
Nagy János emlékeztetett, hogy Kiskőrös milyen sokat adott a magyar nemzetnek.
– Az önök városa már akkor, abban az időben is jó példa volt arra, mit jelent továbbvinni a reformáció gazdag örökségét. Azt jelenti: szorgalmasan építeni a közösséget, ápolni a hitet, nevelni a fiatalokat és megőrizni a közösség értékeit. Éppen ezért hálával emlékezünk azokra a lelkészekre, tanítókra, családokra, akik nemzedékről nemzedékre adták tovább a keresztyén igét, és ezzel a magyar nemzet szellemi és lelki gyarapodását szolgálták – hangoztatta az államtitkár.
A reformáció emléknapja
Szerinte Kiskőrös ma is élő bizonyítéka annak, hogy a protestáns örökség nem a múlt, hanem a jövőt építő jelen valósága. A politikus felidézte, hogy Kiskőrösre érkezve elsőként a gyönyörű evangélikus templomtorony sziluettje tűnt fel.
– Ilyen magaslati pont nekünk a reformáció emléknapja is, innen nézve jól belátható Magyarország ezer éve és az európai protestantizmus több mint ötszáz éve. Innen nézve érthetjük meg, honnan indultunk, mivé lettünk és mi tarthat meg minket a jövőben is – tette hozzá.
A protestantizmus polgári erényei
– Jól ismerjük a protestantizmus polgári erényeit. Tudjuk, hogy a reformáció tette a munkát hivatássá. Tudjuk, hogy a reformátoroknak köszönhetjük a keresztény mértékletesség újbóli elterjedését, a magunkkal szembeni kritika és a megújulás lehetőségét – emlékeztetett beszédében az államtitkár, aki szerint a reformáció számos tanítása közül kiemelkedik az, hogy az embernek jogában áll a saját útját, a neki kijelölt ösvényt járni. És jogában áll ezen az úton a véksőkig kitartani, még úgy is, ha emiatt egyedül kell szembenéznie a nehézségekkel, éppen úgy, ahogyan azt Luther Márton tette.
Fontos, hogy honnan és hová tartunk
– Szeretnénk végre úgy élni, ahogy nekünk tetszik, nem mások kegyelemkenyerén tengődni, hanem úgy, ahogy őseink éltek, hitünk és kultúránk szerint. Mi ennek megőrzésére szavazunk – mondta Nagy János. Szerinte ez nem könnyű feladat, hiszen ma különösen erős azoknak a hangja, akik megpróbálják elfeledtetni velünk, honnan jövünk és hova szeretnénk tartani. Azonban ismerjük a régi bölcsességet: aki nem tudja honnan jön, hová megy, oda vezetik, ahova akarják – húzta alá a politikus, aki szerint a szomszédunkban zajló háború árnyékában hisszük, hogy az oltalmat, a biztonságot, a békét nem a rakéták, nem a drónok jelentik, hanem az Úristen kegyelme.
Kötelességünk a nemzet függetlenségét megőrizni
Kifejtette: egy nép addig marad meg, amíg tudja, miben hisz, kinek, vagy minek a szolgálatában cselekszik. Ezért fontos, hogy Magyarország magyar ország maradjon.
Nagy János mondott ünnepi beszédet a kiskőrösi istentiszteletenFotók: Bús Csaba
– A magyar vidék és benne Kiskőrös őrzi leginkább azt a hagyományt, azt a munkaszeretetet és azt a hitet, amelyből az ország egésze táplálkozik – hangsúlyozta az államtitkár, kiemelve, hogy amíg a vidéki közösségek élnek, addig a nemzet nem veszik el.
– Európa válságának közepette nekünk, magyaroknak különösen nagy a felelősségünk, megőrizni azt, amit az ősök ránk bíztak: a hitet, a családot, a nemzeti függetlenséget. A reformáció szelleme arra hív, hogy ne féljünk képviselni és megőrizni értékeinket – zárta Kiskőrösön elmondott ünnepi beszédét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.
