Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!

Nem ajánlott ebéd előtt elolvasni a legundorítóbb receptek sorát, mert könnyen lehet, hogy utána már nem igazán jön meg az étvágy. A borsonline dietetikusa összegyűjtötte azt a 10 ételt, amit nagy valószínűséggel sokan utasítanának vissza. Ács Imre nyugdíjas szakácstanár és mesterpedagógus segítségével pedig kiegészítettük a listát olyan visszataszító menükkel, melyek Bács-Kiskun megyei vonatkozásúak.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ételreceptek, melyek gondolata is gyomorforgató

A borsline dietetikusa által összeállított legundorítóbb ételek listája részben a svéd Undorító Ételek Múzeumából származik, melynek lényege nem feltétlenül a gyomor felkavarása, hanem a világ sokszínűségének bemutatása, hogy valójában mennyire különböznek a kultúrák egymástól.

1. Balu – Ez nem más, mint egy főtt, kifejlett kacsaembrió. Délkelet-Ázsiában közkedvelt csemege, akár reggelire is. A már szinte kifejlett embrióval teli tojást egyszerűen csak meg kell főzni és már ehető is. Amikor lebontják a tojáshéjat, a bátor fogyasztó kénytelen lesz az apró lábakkal vagy szemekkel is találkozni.

Ez nem más, mint egy főtt, kifejlett kacsaembrió

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

2. Bébiegér bor – A svéd múzeum igazgatója és társalapítója, Andreas Harén szerint a bor ízét a romlott hús és a gázolaj keverékeként lehetne leírni. Az ital legfeljebb háromnapos egérrel készül és egy évig fermentálják. Ennek a hátborzongató italnak a kínaiak gyógyító erőt nyilvánítanak, ami segít mindenféle betegségen.

Az ital legfeljebb háromnapos egérrel készül és egy évig fermentálják

Forrás: Wikipédia

3. Boodog – Egy étel, amely Mongóliában kecskében, néha mormotában készül. Ez azt jelenti, hogy konkrétan az állat belsejében készül az étel, a kibelezett állat máját, veséjét feldarabolják, majd sóval és vöröshagymával ízesítik. A belsőségeket a forró kövekkel együtt visszatöltik az állat testébe. Amíg belülről a hús párolódik, addig kívülről leperzselik a szőrt, és lekaparják a bőrt.

4. Casu marzu – Magyarországon a sajt alapvetően nagy népszerűségnek örvend, de ez a fajta nem biztos. A Casu marzu egy Szardínia szigetéről származó juhsajt tele nyüvekkel. Ezek a sajtot beköpködő sajtlegyek lárvái, amelyek kikelve elkezdenek a sajtból falatozni, és közben olyan váladékot termelnek, ami édeskés ízzel fűszerezi meg az erős aromájú és intenzív illatú sajtot. Ízlések és pofonok: vannak, akik a lárvákkal együtt, míg mások úgy fogyasztják a sajtot, hogy előtte a hűtőben elpusztítják azokat.