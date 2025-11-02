34 perce
Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!
Mindenki teljesen már ételeket tart finomnak vagy gusztusosnak, főleg, ha különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Azonban a következő legundorítóbb ételreceptekben nagyrészt meg tudunk egyezni, hogy már a kinézetük is gyomorforgató.
Nem ajánlott ebéd előtt elolvasni a legundorítóbb receptek sorát, mert könnyen lehet, hogy utána már nem igazán jön meg az étvágy. A borsonline dietetikusa összegyűjtötte azt a 10 ételt, amit nagy valószínűséggel sokan utasítanának vissza. Ács Imre nyugdíjas szakácstanár és mesterpedagógus segítségével pedig kiegészítettük a listát olyan visszataszító menükkel, melyek Bács-Kiskun megyei vonatkozásúak.
Ételreceptek, melyek gondolata is gyomorforgató
A borsline dietetikusa által összeállított legundorítóbb ételek listája részben a svéd Undorító Ételek Múzeumából származik, melynek lényege nem feltétlenül a gyomor felkavarása, hanem a világ sokszínűségének bemutatása, hogy valójában mennyire különböznek a kultúrák egymástól.
1. Balu – Ez nem más, mint egy főtt, kifejlett kacsaembrió. Délkelet-Ázsiában közkedvelt csemege, akár reggelire is. A már szinte kifejlett embrióval teli tojást egyszerűen csak meg kell főzni és már ehető is. Amikor lebontják a tojáshéjat, a bátor fogyasztó kénytelen lesz az apró lábakkal vagy szemekkel is találkozni.
2. Bébiegér bor – A svéd múzeum igazgatója és társalapítója, Andreas Harén szerint a bor ízét a romlott hús és a gázolaj keverékeként lehetne leírni. Az ital legfeljebb háromnapos egérrel készül és egy évig fermentálják. Ennek a hátborzongató italnak a kínaiak gyógyító erőt nyilvánítanak, ami segít mindenféle betegségen.
3. Boodog – Egy étel, amely Mongóliában kecskében, néha mormotában készül. Ez azt jelenti, hogy konkrétan az állat belsejében készül az étel, a kibelezett állat máját, veséjét feldarabolják, majd sóval és vöröshagymával ízesítik. A belsőségeket a forró kövekkel együtt visszatöltik az állat testébe. Amíg belülről a hús párolódik, addig kívülről leperzselik a szőrt, és lekaparják a bőrt.
4. Casu marzu – Magyarországon a sajt alapvetően nagy népszerűségnek örvend, de ez a fajta nem biztos. A Casu marzu egy Szardínia szigetéről származó juhsajt tele nyüvekkel. Ezek a sajtot beköpködő sajtlegyek lárvái, amelyek kikelve elkezdenek a sajtból falatozni, és közben olyan váladékot termelnek, ami édeskés ízzel fűszerezi meg az erős aromájú és intenzív illatú sajtot. Ízlések és pofonok: vannak, akik a lárvákkal együtt, míg mások úgy fogyasztják a sajtot, hogy előtte a hűtőben elpusztítják azokat.
5. Tonhalszem – Ez a japán étel kicsit horrorisztikus, mert elsőre csak annyit látunk belőle, hogy valaki a pultból néz vissza ránk. Az íze viszont elvileg nagyon hasonló a tintahalhoz vagy a poliphoz
6. Surströmming – Ennek az ételnek elvileg olyan erős, csípős és savanyú szaga van, hogy házon belül nem érdemes fogyasztani, mert utána az egész helységet ki kell több soron szellőztetni. A surströmming egy balti-tengeri erjesztett hering, ami úgy készül, hogy éppen annyi sóval fermentálják (magyarul: erjesztik), amennyi még megakadályozza a rothadását. Sós lében konzerválva is kapható.
7. Száznapos tojás – Nyers kacsa- vagy tyúk-, esetleg fürjtojás az alapja, amit három hónapig egy faszénből, oltott mészből, sóból és vízből álló keverékben érlelnek, bár a konzerválási módszer ettől eltérő is lehet. Eközben a tojásfehérje zselatinszerű, kocsonyás és sötétbarna színű masszává, a tojássárgája pedig krémes, túrós állagúvá alakul és bezöldül. A szaga erőteljes, az íze pedig a főtt tojáséra emlékeztet.
8. Beondegi – Dél-koreai street food, bár nem csak ott fogyasztják, konzerv formában is kapható. Selyemhernyó bábokról van szó, amiket főve vagy párolva nassolnivalóként árusítanak papírcsészékben, vagy fogpiszkálónyársakra szúrva.
9. Krokodilpástétom – Dél-Afrikából származik ez a recept, aminek íze elvileg hasonlít a májkrémre, textúrája pedig selymes, ennek ellenére nem biztos, hogy sokan rákennék például reggeli pirítósukra.
10. Oreós löncshúsos szendvics, burger – Löncshúsos hamburger Oreo ízesítéssel? Habár a sós és az édes alapvetően sok esetben jól illik össze, ebben a formában egészen borzasztónak hangzik az elképzelés, amit a kínai McDonald's kínált fel tavaly a vendégeinek – tájékoztatott a borsonline.
Bács-Kiskun megyei kiegészítés
Ács Imre szakácstanár által összegyűjtünk olyan recepteket, melyeket megyénkben is biztosan fogyasztottak korábban.
- zöldbéka vérleves: ez lényegében pont olyan, mint amilyennek hangzik első olvasásra. A zöldbékát sötét, vérrel sűrített mártásban főzve készült étel, aminek a gondolata egészen felkavarja az ember gyomrát.
- tehéntőgyből készült ételek: A tehéntőgyet többféleképp is lehet fogyasztani. A legérdekesebb formájához azonban ez a recept: a főtt tehéntőgyet tűzd meg szalonnával, majd süsd meg. Készíts hozzá mártást tyúk véréből, fahéjból, szegfűszegből és ecetből, édesítsd meg (cukorral vagy mézzel), majd öntsd alá a mártást.
- rántott mirigy: a rántott húsról már biztosan mindenki hallott, de a rántott borjúmirigy sokaknak egy egészen új ételopció lehet.
