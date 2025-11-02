november 2., vasárnap

Achilles névnap

Ínyencségek

Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!

Címkék#recept#ínyencség#undorító#étel

Mindenki teljesen már ételeket tart finomnak vagy gusztusosnak, főleg, ha különböző kultúrákat hasonlítunk össze. Azonban a következő legundorítóbb ételreceptekben nagyrészt meg tudunk egyezni, hogy már a kinézetük is gyomorforgató.

Brockmeyer Sophie Isabella

Nem ajánlott ebéd előtt elolvasni a legundorítóbb receptek sorát, mert könnyen lehet, hogy utána már nem igazán jön meg az étvágy. A borsonline dietetikusa összegyűjtötte azt a 10 ételt, amit nagy valószínűséggel sokan utasítanának vissza. Ács Imre nyugdíjas szakácstanár és mesterpedagógus segítségével pedig kiegészítettük a listát olyan visszataszító menükkel, melyek Bács-Kiskun megyei vonatkozásúak.

Receptek, amitől kiráz a hideg
Íme a 10 legundorítóbb ételrecept, annyira hátborzongató és hányingerkeltő, hogy semmiképp sem érdemes közvetlen ebéd előtt, vagy azután elolvasni őket
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ételreceptek, melyek gondolata is gyomorforgató

A borsline dietetikusa által összeállított legundorítóbb ételek listája részben a svéd Undorító Ételek Múzeumából származik, melynek lényege nem feltétlenül a gyomor felkavarása, hanem a világ sokszínűségének bemutatása, hogy valójában mennyire különböznek a kultúrák egymástól. 

1. Balu – Ez nem más, mint egy főtt, kifejlett kacsaembrió. Délkelet-Ázsiában közkedvelt csemege, akár reggelire is. A már szinte kifejlett embrióval teli tojást egyszerűen csak meg kell főzni és már ehető is. Amikor lebontják a tojáshéjat, a bátor fogyasztó kénytelen lesz az apró lábakkal vagy szemekkel is találkozni.

kacsaembrió, azaz Balu
Ez nem más, mint egy főtt, kifejlett kacsaembrió
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

2. Bébiegér bor – A svéd múzeum igazgatója és társalapítója, Andreas Harén szerint a bor ízét a romlott hús és a gázolaj keverékeként lehetne leírni. Az ital legfeljebb háromnapos egérrel készül és egy évig fermentálják. Ennek a hátborzongató italnak a kínaiak gyógyító erőt nyilvánítanak, ami segít mindenféle betegségen. 

bébiegér bor
Az ital legfeljebb háromnapos egérrel készül és egy évig fermentálják
Forrás: Wikipédia

3. Boodog – Egy étel, amely Mongóliában kecskében, néha mormotában készül. Ez azt jelenti, hogy konkrétan az állat belsejében készül az étel, a kibelezett állat máját, veséjét feldarabolják, majd sóval és vöröshagymával ízesítik. A belsőségeket a forró kövekkel együtt visszatöltik az állat testébe. Amíg belülről a hús párolódik, addig kívülről leperzselik a szőrt, és lekaparják a bőrt.

4. Casu marzu – Magyarországon a sajt alapvetően nagy népszerűségnek örvend, de ez a fajta nem biztos. A Casu marzu egy Szardínia szigetéről származó juhsajt tele nyüvekkel. Ezek a sajtot beköpködő sajtlegyek lárvái, amelyek kikelve elkezdenek a sajtból falatozni, és közben olyan váladékot termelnek, ami édeskés ízzel fűszerezi meg az erős aromájú és intenzív illatú sajtot. Ízlések és pofonok: vannak, akik a lárvákkal együtt, míg mások úgy fogyasztják a sajtot, hogy előtte a hűtőben elpusztítják azokat.

Casu marzu, azaz egy juhsajtféle
A Casu marzu egy Szardínia szigetéről származó juhsajt tele nyüvekkel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

5. Tonhalszem – Ez a japán étel kicsit horrorisztikus, mert elsőre csak annyit látunk belőle, hogy valaki a pultból néz vissza ránk. Az íze viszont elvileg nagyon hasonló a tintahalhoz vagy a poliphoz

tonhalszem az ínyenceknek
A tonhalszem íze elvileg nagyon hasonló a tintahalhoz vagy a poliphoz
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

6. Surströmming – Ennek az ételnek elvileg olyan erős, csípős és savanyú szaga van, hogy házon belül nem érdemes fogyasztani, mert utána az egész helységet ki kell több soron szellőztetni. A surströmming egy balti-tengeri erjesztett hering, ami úgy készül, hogy éppen annyi sóval fermentálják (magyarul: erjesztik), amennyi még megakadályozza a rothadását. Sós lében konzerválva is kapható. 

surströmming
A surströmming egy balti-tengeri erjesztett hering
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

7. Száznapos tojás – Nyers kacsa- vagy tyúk-, esetleg fürjtojás az alapja, amit három hónapig egy faszénből, oltott mészből, sóból és vízből álló keverékben érlelnek, bár a konzerválási módszer ettől eltérő is lehet. Eközben a tojásfehérje zselatinszerű, kocsonyás és sötétbarna színű masszává, a tojássárgája pedig krémes, túrós állagúvá alakul és bezöldül. A szaga erőteljes, az íze pedig a főtt tojáséra emlékeztet.

száznapos tojás
A száznapos tojás egy közismert, kínai ételkülönlegesség
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

8. Beondegi – Dél-koreai street food, bár nem csak ott fogyasztják, konzerv formában is kapható. Selyemhernyó bábokról van szó, amiket főve vagy párolva nassolnivalóként árusítanak papírcsészékben, vagy fogpiszkálónyársakra szúrva. 

Selyemhernyó bábok, azaz beondegi
Főve vagy párolva, nasiként árusítják Dél-Koreában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

9. Krokodilpástétom – Dél-Afrikából származik ez a recept, aminek íze elvileg hasonlít a májkrémre, textúrája pedig selymes, ennek ellenére nem biztos, hogy sokan rákennék például reggeli pirítósukra. 

krokodilpástétom Dél-Afrikából
A krokodilpástétom íze elvileg hasonlít a májkrémre, textúrája pedig selymes
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

10. Oreós löncshúsos szendvics, burger – Löncshúsos hamburger Oreo ízesítéssel? Habár a sós és az édes alapvetően sok esetben jól illik össze, ebben a formában egészen borzasztónak hangzik az elképzelés, amit a kínai McDonald's kínált fel tavaly a vendégeinek – tájékoztatott a borsonline.

Oreós löncshúsos szendvics
Löncshúsos hamburger Oreo ízesítéssel
Forrás: Brunch Boys/youtube.com

Bács-Kiskun megyei kiegészítés

Ács Imre szakácstanár által összegyűjtünk olyan recepteket, melyeket megyénkben is biztosan fogyasztottak korábban. 

  • zöldbéka vérleves: ez lényegében pont olyan, mint amilyennek hangzik első olvasásra. A zöldbékát sötét, vérrel sűrített mártásban főzve készült étel, aminek a gondolata egészen felkavarja az ember gyomrát.
  • tehéntőgyből készült ételek: A tehéntőgyet többféleképp is lehet fogyasztani. A legérdekesebb formájához azonban ez a recept: a főtt tehéntőgyet tűzd meg szalonnával, majd süsd meg. Készíts hozzá mártást tyúk véréből, fahéjból, szegfűszegből és ecetből, édesítsd meg (cukorral vagy mézzel), majd öntsd alá a mártást.
  • rántott mirigy: a rántott húsról már biztosan mindenki hallott, de a rántott borjúmirigy sokaknak egy egészen új ételopció lehet.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

