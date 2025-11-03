november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

1 órája

Tuti programokkal indul a november, ezeket nem érdemes kihagyni!

Címkék#programsoroló#November#programajánló

A következő napok igazi kulturális kavalkádot ígérnek Kecskeméten: kiállítások, irodalmi estek, gyerekprogramok és egészségmegőrző előadások várják az érdeklődőket. Összeállítottuk november első hetének programajánlóját, érdemes belőle szemezgetni.

Sebestyén Hajnalka

Körbenéztünk, mivel tölthetjük meg a november első hetét. Bőséges a kínálat. A gyerekprogramoktól az irodalmi esten át a kiállításokig sokféle élményben lehet részünk. Íme a programajánló.

A kecskeméti programajánló számos élményt tartogat
A programajánlóban megtalálható a Szórakaténusz Antanténusz műhely kézműves foglalkozása is, mely mindig népszerű
Fotó: Bús Csaba/ Archív-felvétel

Művészet és kiállítások

November 8-án, szombaton 14 órakor különleges tárlat nyílik a Tudomány és Művészetek Házában: Eltévedt lovas címmel P. Rónai Gábor képzőművész alkotásai kerülnek reflektorfénybe. A 60 éves művész életművének előfutáraként a kiállítást megnyitja Pap Péter András, a Magyar Zene Háza esztétája, köszöntőt mond Szappanos Benedek, a TIT igazgatóhelyettese. Zongorán közreműködik Zila Zoltán. A belépés díjtalan.

Akit a festmények világa vonz, ne hagyja ki november 7-én, 17 órakor Csondor Réka Háztáji című tárlatát sem, amely december 6-ig tekinthető meg a Katona József Könyvtárban. A megnyitón Csenki Nikolett, a Forrás szerkesztője mond köszöntőt.

A Hírös Agóra november 6-án, csütörtökön 15 órakor ünnepi hangulatba öltözik: az 50 éves Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület kiállítását Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője, Harangozó Gyula-díjas táncművész nyitja meg. A műsorban közreműködik St. Martin előadóművész és Vassné Kökény Éva költőnő. A tárlat november 9–19. között látogatható. 

Buda Ferenc-emlékestet is tartanak

November 4-én, kedden a Katona József Könyvtárban két különleges esemény is lesz. 15 órától a Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja mutatja be Nevezetes kecskeméti nők a város történetében című előadását, a Ferenczy Ida Egyesület tagjai tolmácsolásában. 17 órától pedig Buda Ferenc-emlékest következik, ahol köszöntőt mond Bán Mór író és Füzi László, a Forrás szerkesztője. A műsorban fellép az Aurin Vegyeskar Durányik László vezényletével, valamint Hegedűs Zoltán színművész, Buda Ádám énekmondó, Jámbor Zsolt és Orosz Csaba.

Agatha Christie és Harry Potter

November 5-én, szerdán 16.30-kor az Agatha Christie-rajongókra számítanak a Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtárában. Az Olvasóklub felnőtteknek szóló találkozóján ezúttal a krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie lesz a főszereplő. A könyvbarátokat Pataki Ildikó könyvtáros várja. 

November 6-án, csütörtökön 16.30-kor a Katona József Könyvtár Tinivilág részlege varázslatos hangulatba kerül, a Harry Potter Klub születésnapot ünnepel Molnár-Faragó Éva könyvtáros vezetésével.

Programajánló gyerekeknek

November 4-én, kedden 16.15-kor a Hetényegyházi Fiókkönyvtárban A liliomleány című népmese áll az esemény középpontjában Pataki Ildikó könyvtáros irányításával. Ugyanitt, november 8-án, szombaton 10 órától a Minecraft Rajongók Klubja várja a kreatív fiatalokat, a „Modok” témájával, Pataki Ildikó vezetésével.

November 8-án, szombaton 15 órától mesés délutánra hív a Katona József Könyvtár. A Hogyan lettek leopárdnak foltjai? című foglalkozást Nickl Petra gyermekkönyvtáros vezeti, a program 5 éves kortól ajánlott.

Szintén szombaton a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely két programmal készül. 10 órakor kezdődik az Antanténusz Műhely, ahol Lencsi öltöztetős papírbaba készül. 15.30 és 17 óra között pedig újra felcsendülnek a dallamok, és kezdetét veszi a népszerű Aprók Tánca, ahol a talpalávalót a Hegedűs Együttes húzza, a táncokat Nagy Erika és Juhászné Mató Adrienn tanítja. A téma: állatok behajtása, kézműves agyag bárányka készítéssel. 

Előadás a demenciáról

Az Eleki Életmódközpont előadás-sorozata folytatódik a Katona József Könyvtárban. November 5-én, szerdán 16 órakor kezdődik az Őszintén a demenciáról – Mit tehetünk ellene? című előadás dr. Pásztor Judittal. A belépés díjtalan.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu