Tuti programokkal indul a november, ezeket nem érdemes kihagyni!

Körbenéztünk, mivel tölthetjük meg a november első hetét. Bőséges a kínálat. A gyerekprogramoktól az irodalmi esten át a kiállításokig sokféle élményben lehet részünk. Íme a programajánló.

A programajánlóban megtalálható a Szórakaténusz Antanténusz műhely kézműves foglalkozása is, mely mindig népszerű

Fotó: Bús Csaba/ Archív-felvétel

Művészet és kiállítások

November 8-án, szombaton 14 órakor különleges tárlat nyílik a Tudomány és Művészetek Házában: Eltévedt lovas címmel P. Rónai Gábor képzőművész alkotásai kerülnek reflektorfénybe. A 60 éves művész életművének előfutáraként a kiállítást megnyitja Pap Péter András, a Magyar Zene Háza esztétája, köszöntőt mond Szappanos Benedek, a TIT igazgatóhelyettese. Zongorán közreműködik Zila Zoltán. A belépés díjtalan.

Akit a festmények világa vonz, ne hagyja ki november 7-én, 17 órakor Csondor Réka Háztáji című tárlatát sem, amely december 6-ig tekinthető meg a Katona József Könyvtárban. A megnyitón Csenki Nikolett, a Forrás szerkesztője mond köszöntőt.

A Hírös Agóra november 6-án, csütörtökön 15 órakor ünnepi hangulatba öltözik: az 50 éves Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület kiállítását Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője, Harangozó Gyula-díjas táncművész nyitja meg. A műsorban közreműködik St. Martin előadóművész és Vassné Kökény Éva költőnő. A tárlat november 9–19. között látogatható.

Buda Ferenc-emlékestet is tartanak

November 4-én, kedden a Katona József Könyvtárban két különleges esemény is lesz. 15 órától a Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja mutatja be Nevezetes kecskeméti nők a város történetében című előadását, a Ferenczy Ida Egyesület tagjai tolmácsolásában. 17 órától pedig Buda Ferenc-emlékest következik, ahol köszöntőt mond Bán Mór író és Füzi László, a Forrás szerkesztője. A műsorban fellép az Aurin Vegyeskar Durányik László vezényletével, valamint Hegedűs Zoltán színművész, Buda Ádám énekmondó, Jámbor Zsolt és Orosz Csaba.

Agatha Christie és Harry Potter

November 5-én, szerdán 16.30-kor az Agatha Christie-rajongókra számítanak a Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtárában. Az Olvasóklub felnőtteknek szóló találkozóján ezúttal a krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie lesz a főszereplő. A könyvbarátokat Pataki Ildikó könyvtáros várja.