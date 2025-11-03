1 órája
Tuti programokkal indul a november, ezeket nem érdemes kihagyni!
A következő napok igazi kulturális kavalkádot ígérnek Kecskeméten: kiállítások, irodalmi estek, gyerekprogramok és egészségmegőrző előadások várják az érdeklődőket. Összeállítottuk november első hetének programajánlóját, érdemes belőle szemezgetni.
Körbenéztünk, mivel tölthetjük meg a november első hetét. Bőséges a kínálat. A gyerekprogramoktól az irodalmi esten át a kiállításokig sokféle élményben lehet részünk. Íme a programajánló.
Művészet és kiállítások
November 8-án, szombaton 14 órakor különleges tárlat nyílik a Tudomány és Művészetek Házában: Eltévedt lovas címmel P. Rónai Gábor képzőművész alkotásai kerülnek reflektorfénybe. A 60 éves művész életművének előfutáraként a kiállítást megnyitja Pap Péter András, a Magyar Zene Háza esztétája, köszöntőt mond Szappanos Benedek, a TIT igazgatóhelyettese. Zongorán közreműködik Zila Zoltán. A belépés díjtalan.
Akit a festmények világa vonz, ne hagyja ki november 7-én, 17 órakor Csondor Réka Háztáji című tárlatát sem, amely december 6-ig tekinthető meg a Katona József Könyvtárban. A megnyitón Csenki Nikolett, a Forrás szerkesztője mond köszöntőt.
A Hírös Agóra november 6-án, csütörtökön 15 órakor ünnepi hangulatba öltözik: az 50 éves Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület kiállítását Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője, Harangozó Gyula-díjas táncművész nyitja meg. A műsorban közreműködik St. Martin előadóművész és Vassné Kökény Éva költőnő. A tárlat november 9–19. között látogatható.
Buda Ferenc-emlékestet is tartanak
November 4-én, kedden a Katona József Könyvtárban két különleges esemény is lesz. 15 órától a Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja mutatja be Nevezetes kecskeméti nők a város történetében című előadását, a Ferenczy Ida Egyesület tagjai tolmácsolásában. 17 órától pedig Buda Ferenc-emlékest következik, ahol köszöntőt mond Bán Mór író és Füzi László, a Forrás szerkesztője. A műsorban fellép az Aurin Vegyeskar Durányik László vezényletével, valamint Hegedűs Zoltán színművész, Buda Ádám énekmondó, Jámbor Zsolt és Orosz Csaba.
Agatha Christie és Harry Potter
November 5-én, szerdán 16.30-kor az Agatha Christie-rajongókra számítanak a Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtárában. Az Olvasóklub felnőtteknek szóló találkozóján ezúttal a krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie lesz a főszereplő. A könyvbarátokat Pataki Ildikó könyvtáros várja.
November 6-án, csütörtökön 16.30-kor a Katona József Könyvtár Tinivilág részlege varázslatos hangulatba kerül, a Harry Potter Klub születésnapot ünnepel Molnár-Faragó Éva könyvtáros vezetésével.
Programajánló gyerekeknek
November 4-én, kedden 16.15-kor a Hetényegyházi Fiókkönyvtárban A liliomleány című népmese áll az esemény középpontjában Pataki Ildikó könyvtáros irányításával. Ugyanitt, november 8-án, szombaton 10 órától a Minecraft Rajongók Klubja várja a kreatív fiatalokat, a „Modok” témájával, Pataki Ildikó vezetésével.
November 8-án, szombaton 15 órától mesés délutánra hív a Katona József Könyvtár. A Hogyan lettek leopárdnak foltjai? című foglalkozást Nickl Petra gyermekkönyvtáros vezeti, a program 5 éves kortól ajánlott.
Szintén szombaton a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely két programmal készül. 10 órakor kezdődik az Antanténusz Műhely, ahol Lencsi öltöztetős papírbaba készül. 15.30 és 17 óra között pedig újra felcsendülnek a dallamok, és kezdetét veszi a népszerű Aprók Tánca, ahol a talpalávalót a Hegedűs Együttes húzza, a táncokat Nagy Erika és Juhászné Mató Adrienn tanítja. A téma: állatok behajtása, kézműves agyag bárányka készítéssel.
Előadás a demenciáról
Az Eleki Életmódközpont előadás-sorozata folytatódik a Katona József Könyvtárban. November 5-én, szerdán 16 órakor kezdődik az Őszintén a demenciáról – Mit tehetünk ellene? című előadás dr. Pásztor Judittal. A belépés díjtalan.
