2 órája
Két hét múlva változnak az Otthon Start szabályai – fontos kormánydöntés a 3 százalékos hitelről
November közepétől több ponton módosul az Otthon Start program, amely kedvezőbb feltételeket teremt az első lakásukat vásárlók és építők számára. A kormány célja, hogy szélesebb kör férhessen hozzá a 3 százalékos kamatozású hitelhez, ezért enyhíti a jogosultsági feltételeket, egyszerűsíti a tb-előírásokat, és bővíti a támogatás felhasználási lehetőségeit. Az Otthon Start program változásairól a Világgazdaság is beszámolt.
Az Otthon Start program változásait tartalmazó kormányrendelet november 15-én lép hatályba, derül ki a Bankmonitor friss összefoglalójából.
Könnyítések az első lakásszerzőknek az Otthon Start programban
A csütörtök este megjelent Magyar Közlöny szerint első lakásszerzőnek az minősül, akinek az elmúlt tíz évben nem volt belterületi lakóingatlan-tulajdona. Vannak azonban kivételek:
- nem számít kizáró tényezőnek a bontásra kötelezett vagy elbontott ingatlan,
- a 15 millió forintnál kisebb értékű lakás,
- illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlan, ha a haszonélvező továbbra is ott él.
Új elem, hogy ha valaki legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik két ingatlanban – például adásvétel miatti átmeneti átfedés miatt –, 180 napig még első lakásszerzőnek számít. Ez a módosítás megszünteti azt a korábbi problémát, amikor technikai okok miatt sokan elveszítették a támogatás lehetőségét.
A feltételek teljesüléséről továbbra is nyilatkozni kell, de bontás esetén hatósági bizonyítvány benyújtása is szükséges lesz.
Változnak a szabályok: rugalmasabb tb-feltételek
A két év munkaviszony továbbra is feltétel marad, de mostantól az is megfelel, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség intézményeinél dolgozik – például Brüsszelben. Emellett mentességet kapnak a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.
A 3 százalékos hitel bővített felhasználása
A legnagyobb változás, hogy november 15-től a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel már nemcsak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek alapján megkezdett beruházásokra vehető igénybe. Mostantól a támogatás korábban indult építkezések befejezésére, illetve korábban épült új lakások vásárlására is felhasználható lesz.
A folyósítás szabályai is rugalmasabbak lesznek: az építési hitel egy részét a bankok előzetesen is kifizethetik, akár az önerő teljes beépítése előtt, ha megfelelő pótfedezet áll rendelkezésre. Az előleg mértéke azonban legfeljebb a teljes hitelösszeg 30 százaléka lehet.
Méltányossági visszatérők és további tervek
Azok is új lehetőséget kapnak, akiknek korábban vissza kellett fizetniük lakástámogatást. Ha a visszafizetés gyermekvállalás elmaradása miatt történt, de a méltányossági kérelmük pozitív elbírálást kapott, mostantól ők is jogosultak lehetnek az Otthon Start programra.
A kormány további módosításokat is előkészít:
- a testvér is lehet adóstárs,
- enyhülhet az önkormányzati lakások esetén az értékkülönbözetre vonatkozó korlát,
- valamint öröklés esetén is lehetővé válna a hitel igénybevétele a fennmaradó tulajdonrész megvásárlására.
Új projektek Monoron és Szentgotthárdon
Két új városban is megindulhatnak az Otthon Start keretében megvalósuló lakásépítések. Szentgotthárd és Monor zöld utat kapott a barnamezős területek megújítására, ahol elhagyott ipari zónák helyén modern, élhető városrészek jönnek létre.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint a fejlesztések a Rozsdaövezeti Bizottság döntésének köszönhetően valósulhatnak meg, és mintaprojektként szolgálnak majd: céljuk, hogy megmutassák, miként lehet a korábban kihasználatlan területeket új lakások, parkok és közösségi terek révén a helyi közösségek javára fordítani. A fejlesztések nemcsak az ingatlanállomány bővítését, hanem a városrészek társadalmi és gazdasági megújulását is szolgálják – írja cikkében a Világgazdaság.
