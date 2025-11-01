Két hét múlva változnak az Otthon Start szabályai – fontos kormánydöntés a 3 százalékos hitelről

Az Otthon Start program változásait tartalmazó kormányrendelet november 15-én lép hatályba, derül ki a Bankmonitor friss összefoglalójából.

Több ponton módosul az Otthon Start program

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Könnyítések az első lakásszerzőknek az Otthon Start programban

A csütörtök este megjelent Magyar Közlöny szerint első lakásszerzőnek az minősül, akinek az elmúlt tíz évben nem volt belterületi lakóingatlan-tulajdona. Vannak azonban kivételek:

nem számít kizáró tényezőnek a bontásra kötelezett vagy elbontott ingatlan,

a 15 millió forintnál kisebb értékű lakás,

illetve a haszonélvezettel terhelt ingatlan, ha a haszonélvező továbbra is ott él.

Új elem, hogy ha valaki legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik két ingatlanban – például adásvétel miatti átmeneti átfedés miatt –, 180 napig még első lakásszerzőnek számít. Ez a módosítás megszünteti azt a korábbi problémát, amikor technikai okok miatt sokan elveszítették a támogatás lehetőségét.

A feltételek teljesüléséről továbbra is nyilatkozni kell, de bontás esetén hatósági bizonyítvány benyújtása is szükséges lesz.

Változnak a szabályok: rugalmasabb tb-feltételek

A két év munkaviszony továbbra is feltétel marad, de mostantól az is megfelel, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség intézményeinél dolgozik – például Brüsszelben. Emellett mentességet kapnak a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

A 3 százalékos hitel bővített felhasználása

A legnagyobb változás, hogy november 15-től a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel már nemcsak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek alapján megkezdett beruházásokra vehető igénybe. Mostantól a támogatás korábban indult építkezések befejezésére, illetve korábban épült új lakások vásárlására is felhasználható lesz.

A folyósítás szabályai is rugalmasabbak lesznek: az építési hitel egy részét a bankok előzetesen is kifizethetik, akár az önerő teljes beépítése előtt, ha megfelelő pótfedezet áll rendelkezésre. Az előleg mértéke azonban legfeljebb a teljes hitelösszeg 30 százaléka lehet.