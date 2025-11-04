Így erősítsd az immunrendszered ősszel – a háziorvos tanácsai, hogy elkerüld a betegségeket

Az ősz a változások időszaka: lehullanak a levelek, újraindul az iskola, megérkeznek a hűvös reggelek, és vele együtt a betegségek is. Nátha, influenza, Covid… a vírusok ilyenkor különösen aktívak, a szervezetünk pedig fokozott igénybevételnek van kitéve. De mit tehetünk, hogy ne a zsebkendő legyen a legjobb barátunk? Erről dr. Vitányi Györgyi háziorvost és természetgyógyászt kérdeztük, aki elárulta, hogyan készíthetjük fel a testünket az őszi kihívásokra. Őszi immunerősítési tippeket is adott a háziorvos a felnőtt korosztálynak.

Őszi immunerősítés felnőtteknek

Miért fontos az őszi immunerősítés?

Az őszi hónapokban természetes, hogy a szervezetünk kicsit nehezebben alkalmazkodik a hőmérséklet-ingadozásokhoz és a kevesebb napsütéshez. Az ősz tipikusan az év azon időszaka, amikor megnövekszik a megfázásos, influenzás megbetegedések száma.

– Szinte elkerülhetetlen, hogy a buszra szállva, az edzőteremben vagy a munkahelyen beteg emberrel érintkezzünk. A legjobb megoldás ezért a szervezetünk felkészítése ezen találkozásokra. A cél elsősorban a megelőzés, ha azonban mégis elkapunk valamit, erős immunrendszerrel jó eséllyel enyhébb lefolyású lesz a betegség – mondta dr. Vitányi Györgyi.

Mit érdemes szedni ősszel?

A patikák és drogériák polcain rengeteg készítmény sorakozik, de nem mindegy, mit választunk.

– Természetgyógyászként számos készítményt szedek is, melyet betegeimnek ajánlok. A Lisac Forte és az Immublend például olyan immunerősítő készítmények, melyeket bármelyik patikában kapni lehet, ezeket érdemes szedni konkrét betegségtől függetlenül is. Ezek vitaminok mellett shiitake gombát, maitake gombát, cinket és számos ásványi anyagot tartalmaznak, melyek mind hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez – mondta a háziorvos.

Ha valaki inkább a természetes megoldások híve, annak is bőven van miből válogatni.

– Az echinacea, más néven kasvirág, a gránátalma és a homoktövis kivonatot, cseppet vagy italt is érdemes fogyasztani, ezek szintén jótékony hatásúak – tette hozzá a szakember.

Őszi praktikák az egészség megőrzéséhez

A vitaminkapszulák azonban önmagukban nem csodaszerek, az életmód legalább ilyen fontos.