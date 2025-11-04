1 órája
Így erősítsd az immunrendszered ősszel – a háziorvos tanácsai, hogy elkerüld a betegségeket
Válassz minőségi vitaminokat, mozogj mindennap, igyál elég vizet, és részesítsd előnyben a szezonális ételeket. Őszi immunerősítési tippek a háziorvostól felnőtteknek.
Az ősz a változások időszaka: lehullanak a levelek, újraindul az iskola, megérkeznek a hűvös reggelek, és vele együtt a betegségek is. Nátha, influenza, Covid… a vírusok ilyenkor különösen aktívak, a szervezetünk pedig fokozott igénybevételnek van kitéve. De mit tehetünk, hogy ne a zsebkendő legyen a legjobb barátunk? Erről dr. Vitányi Györgyi háziorvost és természetgyógyászt kérdeztük, aki elárulta, hogyan készíthetjük fel a testünket az őszi kihívásokra. Őszi immunerősítési tippeket is adott a háziorvos a felnőtt korosztálynak.
Miért fontos az őszi immunerősítés?
Az őszi hónapokban természetes, hogy a szervezetünk kicsit nehezebben alkalmazkodik a hőmérséklet-ingadozásokhoz és a kevesebb napsütéshez. Az ősz tipikusan az év azon időszaka, amikor megnövekszik a megfázásos, influenzás megbetegedések száma.
– Szinte elkerülhetetlen, hogy a buszra szállva, az edzőteremben vagy a munkahelyen beteg emberrel érintkezzünk. A legjobb megoldás ezért a szervezetünk felkészítése ezen találkozásokra. A cél elsősorban a megelőzés, ha azonban mégis elkapunk valamit, erős immunrendszerrel jó eséllyel enyhébb lefolyású lesz a betegség – mondta dr. Vitányi Györgyi.
Mit érdemes szedni ősszel?
A patikák és drogériák polcain rengeteg készítmény sorakozik, de nem mindegy, mit választunk.
– Természetgyógyászként számos készítményt szedek is, melyet betegeimnek ajánlok. A Lisac Forte és az Immublend például olyan immunerősítő készítmények, melyeket bármelyik patikában kapni lehet, ezeket érdemes szedni konkrét betegségtől függetlenül is. Ezek vitaminok mellett shiitake gombát, maitake gombát, cinket és számos ásványi anyagot tartalmaznak, melyek mind hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez – mondta a háziorvos.
Ha valaki inkább a természetes megoldások híve, annak is bőven van miből válogatni.
– Az echinacea, más néven kasvirág, a gránátalma és a homoktövis kivonatot, cseppet vagy italt is érdemes fogyasztani, ezek szintén jótékony hatásúak – tette hozzá a szakember.
Őszi praktikák az egészség megőrzéséhez
A vitaminkapszulák azonban önmagukban nem csodaszerek, az életmód legalább ilyen fontos.
– A bolti készítményeken túl fontos kiemelni az életmód jelentőségét is. A mindennapos sport vagy legalább pár ezer lépésnyi séta önmagában is csodákra képes – emelte ki dr. Vitányi Györgyi.
– Fontos továbbá a megfelelő folyadékbevitel is. Alsó hangon napi 2,5 liter fogyasztása ajánlott, ráadásul még jobb, ha ennek egy része meleg folyadék, gyümölcs vagy gyógytea – javasolta a háziorvos.
Az étrendünkre is érdemes figyelni. A szezonális zöldségek és gyümölcsök nemcsak finomak, de tele vannak vitaminokkal.
– A szezonális zöldség- és gyümölcsfogyasztás szintén kiváló immunerősítő, és bár az egzotikus gyümölcsökben is sok a vitamin, próbáljuk elsősorban helyi termékeket beszerezni. Ősszel az alma, birsalma, körte, szőlő vagy szeder, zöldségek terén a répa, újhagyma mind-mind kitűnő választás – tanácsolja a szakember.
A legjobb védelem a tudatosság
Az immunerősítés nem egyetlen pirulán múlik, sokkal inkább a tudatos életmódon. Ha elegendő folyadékot fogyasztunk, rendszeresen mozgunk, és tápanyagban gazdag ételeket eszünk, a szervezetünk magabiztosabban áll majd helyt az őszi betegséghullám közepette. És ha mégis elkap valami, a felkészült test gyorsabban gyógyul.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!