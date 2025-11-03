november 3., hétfő

Magyar Államkincstár

1 órája

Novemberi családi pótlék: sokak számára most csúszik az utalás – mutatjuk, mikor jön a pénz

A megszokottnál később fog érkezni a családtámogatás ebben a hónapban. Mutatjuk a Magyar Államkincstár tájékoztatását a novemberi családi pótlékról.

Brockmeyer Sophie Isabella

Ebben a hónapban a novemberi családi pótlék utalása 4-én várható. Előreláthatólag az ezt követő 2-4 munkanapon belül kézbesítik a családtámogatást – értesített a Magyar Államkincstár.

a novemberi családi pótlék utalása késni fog
Az államkincstár tájékoztatása szerint a novemberi családi pótlék később fog érkezni, mint ahogy szokott
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Novemberi családi pótlék utalása 

A családtámogatás általában másodika és negyedike között szokott érkezni, de a hétvégék befolyásolhatják a kézbesítés időpontját. A családi pótlék 2025-ben november 4-én várható, decemberben pedig 2-án. 

Januárban ismét lesz egy kis késés, ugyanis csak 6-án fog megérkezni a családi pótlék és a többi támogatás, mint a:

  • gyermekgondozást segítő ellátás,
  • gyermeknevelési támogatás,
  • fogyatékossági támogatás,
  • és a vakok személyi járadéka.

