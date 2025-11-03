1 órája
Novemberi családi pótlék: sokak számára most csúszik az utalás – mutatjuk, mikor jön a pénz
A megszokottnál később fog érkezni a családtámogatás ebben a hónapban. Mutatjuk a Magyar Államkincstár tájékoztatását a novemberi családi pótlékról.
Ebben a hónapban a novemberi családi pótlék utalása 4-én várható. Előreláthatólag az ezt követő 2-4 munkanapon belül kézbesítik a családtámogatást – értesített a Magyar Államkincstár.
Novemberi családi pótlék utalása
A családtámogatás általában másodika és negyedike között szokott érkezni, de a hétvégék befolyásolhatják a kézbesítés időpontját. A családi pótlék 2025-ben november 4-én várható, decemberben pedig 2-án.
Januárban ismét lesz egy kis késés, ugyanis csak 6-án fog megérkezni a családi pótlék és a többi támogatás, mint a:
- gyermekgondozást segítő ellátás,
- gyermeknevelési támogatás,
- fogyatékossági támogatás,
- és a vakok személyi járadéka.
