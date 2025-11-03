Novemberi családi pótlék: sokak számára most csúszik az utalás – mutatjuk, mikor jön a pénz

Ebben a hónapban a novemberi családi pótlék utalása 4-én várható. Előreláthatólag az ezt követő 2-4 munkanapon belül kézbesítik a családtámogatást – értesített a Magyar Államkincstár.

Az államkincstár tájékoztatása szerint a novemberi családi pótlék később fog érkezni, mint ahogy szokott

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Novemberi családi pótlék utalása

A családtámogatás általában másodika és negyedike között szokott érkezni, de a hétvégék befolyásolhatják a kézbesítés időpontját. A családi pótlék 2025-ben november 4-én várható, decemberben pedig 2-án.

Januárban ismét lesz egy kis késés, ugyanis csak 6-án fog megérkezni a családi pótlék és a többi támogatás, mint a:

gyermekgondozást segítő ellátás,

gyermeknevelési támogatás,

fogyatékossági támogatás,

és a vakok személyi járadéka.