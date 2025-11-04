Most dől el, érdemes-e azonnal igényelni a Nők40 nyugdíjat, vagy inkább várni kell

A Nők40 nyugdíj program egy kedvezményes öregségi nyugdíj, amely lehetővé teszi a hölgyek számára, hogy 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonuljanak 65 éves koruk betöltése előtt.

Így lehet igénybe venni a Nők40 nyugdíjat

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Milyen feltételei vannak a Nők40 nyugdíj programnak?

Ahhoz, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonulhassanak, a 40 évből legalább 32 évet munkavégzéssel kell megszerezniük. A fennmaradó időt – legfeljebb 8 évet – gyermekneveléssel lehet igazolni. A program kedvezményes, mert a jogosultak teljes összegű öregségi nyugdíjat kapnak a nyugdíjkorhatár elérése előtt.

A Nők40 feltételei:

Legalább 40 év jogosultsági idő kell.

Legalább 32 év munkával töltött idő kell hozzá.

Gyermekneveléssel maximum 8 évet lehet igazolni (GYED, GYES, GYET)

Igénylés: A nyugellátást legkorábban az igénylés bejelentését megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.

Mikor érdemes azonnal igényelni, amint teljesültek a Nők40 feltételei?

A NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője, dr. Farkas András ismertette azokat a legfontosabb gondolatokat, amelyek teljesülése esetén érdemes azonnal igényelni Nők40 öregségi nyugdíjat.

Ha elfáradt, vagy egyszerűen váltani szeretne:

Sok nő akkor dönt a Nők40 mellett, amikor már úgy érzi, ideje letenni a munkát. Ha egy nőnek bizonytalan a munkahelye, romlik az egészsége, vagy inkább a családjával és unokáival töltené az idejét, érdemes mielőbb igényelni a nyugdíjat.

Ha dolgozna tovább, de már nyugdíjasként:

Egyre többen választják azt, hogy nyugdíj mellett is aktívak maradnak. Ennek ma kifejezetten kedvezőek a feltételei:

A fizetés után nem kell járulékot fizetni, és nincs kereseti korlát a versenyszférában.

Bizonyos közszférás területeken (oktatás, szociális, gyermekvédelmi, szakképzési, gyermekellátási ágazat) szintén lehet dolgozni a nyugdíj mellett.

Más közszférás területeken a nyugdíj ugyan szünetel, de a munkáltató mentesül a 13%-os szociális hozzájárulási adó alól.

Az egészségügyi dolgozók számára 2026. január 1-jétől megszűnik minden korlátozás – ők is korlátlanul kaphatják majd a fizetésüket és a nyugdíjukat egyszerre.

Ha tart attól, hogy szigorodnak a feltételek: