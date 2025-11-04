1 órája
Most dől el, érdemes-e azonnal igényelni a Nők40 nyugdíjat, vagy inkább várni kell
Sokan már alig várják, hogy nyugdíjba vonulhassanak, de vannak olyanok is, akik hallani sem akarnak arról, hogy otthon maradjanak. Persze, nyugdíj mellett is lehet dolgozni. A lényeg, hogy meg kell találni a legjobb megoldást. Ebben próbálunk most segítséget nyújtani, méghozzá azon hölgyek számára, akik érintettek a Nők40 nyugdíj programban.
A Nők40 nyugdíj program egy kedvezményes öregségi nyugdíj, amely lehetővé teszi a hölgyek számára, hogy 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonuljanak 65 éves koruk betöltése előtt.
Milyen feltételei vannak a Nők40 nyugdíj programnak?
Ahhoz, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba vonulhassanak, a 40 évből legalább 32 évet munkavégzéssel kell megszerezniük. A fennmaradó időt – legfeljebb 8 évet – gyermekneveléssel lehet igazolni. A program kedvezményes, mert a jogosultak teljes összegű öregségi nyugdíjat kapnak a nyugdíjkorhatár elérése előtt.
A Nők40 feltételei:
- Legalább 40 év jogosultsági idő kell.
- Legalább 32 év munkával töltött idő kell hozzá.
- Gyermekneveléssel maximum 8 évet lehet igazolni (GYED, GYES, GYET)
- Igénylés: A nyugellátást legkorábban az igénylés bejelentését megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.
Mikor érdemes azonnal igényelni, amint teljesültek a Nők40 feltételei?
A NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője, dr. Farkas András ismertette azokat a legfontosabb gondolatokat, amelyek teljesülése esetén érdemes azonnal igényelni Nők40 öregségi nyugdíjat.
Ha elfáradt, vagy egyszerűen váltani szeretne:
Sok nő akkor dönt a Nők40 mellett, amikor már úgy érzi, ideje letenni a munkát. Ha egy nőnek bizonytalan a munkahelye, romlik az egészsége, vagy inkább a családjával és unokáival töltené az idejét, érdemes mielőbb igényelni a nyugdíjat.
Ha dolgozna tovább, de már nyugdíjasként:
Egyre többen választják azt, hogy nyugdíj mellett is aktívak maradnak. Ennek ma kifejezetten kedvezőek a feltételei:
- A fizetés után nem kell járulékot fizetni, és nincs kereseti korlát a versenyszférában.
- Bizonyos közszférás területeken (oktatás, szociális, gyermekvédelmi, szakképzési, gyermekellátási ágazat) szintén lehet dolgozni a nyugdíj mellett.
- Más közszférás területeken a nyugdíj ugyan szünetel, de a munkáltató mentesül a 13%-os szociális hozzájárulási adó alól.
- Az egészségügyi dolgozók számára 2026. január 1-jétől megszűnik minden korlátozás – ők is korlátlanul kaphatják majd a fizetésüket és a nyugdíjukat egyszerre.
Ha tart attól, hogy szigorodnak a feltételek:
Sokan aggódnak amiatt, hogy a jövőben emelkedhet a Nők40-hez szükséges jogosító idő (40 évről akár 43 évre). Ez 2026-ban még biztosan nem változik, de 2027 után bármi elképzelhető. Aki biztosra akar menni, jobban járhat, ha nem halogat.
Ha közszférában dolgozik:
A közszolgálatban dolgozó hölgyeknek különösen érdemes figyelni az időzítésre: ha elérik a 40 év jogosultsági időt, a munkáltató köteles számukra a legkedvezőbb, felmentéssel járó kilépést biztosítani.
Mikor éri meg inkább várni?
A NyugdíjGuru News azt is összeszedte tájékoztatójában, hogy mikor érdemes inkább várni a Nők40 igénylésével:
Ha jó a munkahely, és szeret dolgozni:
Aki még bírja a munkát, az a halasztással jól járhat. Minden plusz munkával töltött év ugyanis növeli a szolgálati időt, és ezzel együtt a nyugdíj összegét is – évente körülbelül 2 százalékkal. A kedvezményes nyugdíj összege ugyanis nemcsak a 40 év alapján számítódik, hanem minden szolgálati idő beleszámít.
Ha az emelkedő bérek miatt később jobban járna:
A nyugdíjat mindig az előző évek keresete alapján számítják ki, és minden évben új, úgynevezett valorizációs szorzók lépnek életbe. Ha a bérek gyorsan nőnek, egy-két év várakozással akár érezhetően magasabb nyugdíjat lehet elérni. Erre játszani persze kockázatos lehet, de az elmúlt évek tendenciái alapján a bruttó átlagkeresetek folyamatosan nőnek, így adott esetben előfordulhat, hogy megéri kicsit kivárni.
A nyugdíj igénylése tehát személyes döntés, sok tényezőt kell mérlegelni.
„Ha egy hölgy teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit, akkor ezt a nyugellátást nem kötelező azonnal igényelnie, a nyugdíjkorhatára betöltéséig bármikor beadhatja a nyugdíjkérelmét. Nagyon sok esetben a halasztás a helyes döntés, mert így magasabb összegű nyugdíjat állapíthatnak meg, és ez egyáltalán nem mindegy a kedvezményes nyugdíj megállapítását követően átlagosan több mint húsz évig élő nyugdíjas magyar nők számára” – világított rá dr. Farkas András.
