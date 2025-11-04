Több szakaszon lezárják a sztrádát

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Illusztráció

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. (2026.01.01-ig) A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

A Röszke felé vezető oldalon, a 17-es és az 50-es kilométer között, több szakaszon a víznyelőket tisztítják, ezért 10.00 órától 16.00 óráig a belső sávot lezárják.

Ugyanezen az oldalon Lajosmizse térségben, a 71-es és a 75-ös kilométer között terelésátépítést végeznek. 8.00 órától 13.00 óráig a külső sávot lezárják.

Szintén Röszke irányába, a 84-es és a 147-es kilométer között, a burkolati jeleket festik fel, 11.00 órától 15.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.

Budapest felé, Örkény és Ócsa között, a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Az 51-es főúton, Baja belterületén, a 158-as és a 160-as kilométer között építési munka miatt több szakaszon útszűkületen kell áthajtani.

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak.