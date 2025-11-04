november 4., kedd

Károly névnap

Összefoglaló

3 órája

Több szakaszon lezárják a sztrádát

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infók Bács-Kiskunból,
Napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. (2026.01.01-ig) A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

A Röszke felé vezető oldalon, a 17-es és az 50-es kilométer között, több szakaszon a víznyelőket tisztítják, ezért 10.00 órától 16.00 óráig a belső sávot lezárják.
Ugyanezen az oldalon Lajosmizse térségben, a 71-es és a 75-ös kilométer között terelésátépítést végeznek. 8.00 órától 13.00 óráig a külső sávot lezárják. 
Szintén Röszke irányába, a 84-es és a 147-es kilométer között, a burkolati jeleket festik fel, 11.00 órától 15.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak. 
Budapest felé, Örkény és Ócsa között, a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Az 51-es főúton, Baja belterületén, a 158-as és a 160-as kilométer között építési munka miatt több szakaszon útszűkületen kell áthajtani. 

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 180 centiméter, a víz hőmérséklete 11,8 Celsius, Tassnál 186 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -120 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), 
Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

