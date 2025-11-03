november 3., hétfő

Összefoglaló

4 órája

Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban, Marics Peti védelmébe vette tehetséges versenyzőjét
  • Gyertyák fénye ragyogta be a temetőket, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindenszentek és halottak napján
  • Kacsaembrió és termeszes sajt, békavérleves és rántott mirigy – ettől biztosan felfordul a gyomra!
  • Kevesebb közúti baleset történt az országban – Bács-Kiskunban is javult a helyzet, de nőtt az ittas sofőrök száma
  • Magyar Péter letagadja a saját szakértőit, akik a megszorításokról beszélnek
  • Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, 

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.

Az 51-es főúton, Baja belterületén, a Német utca és a Jelky András tér közötti szakaszon, a 158-as és a 160-as kilométer között a kerékpárutakat újítják fel, ezért útszűkületre kell számítani az érintett szakaszon.

Az 55-ös főúton, Baja belterületén útszűkületre kell készülni az 98-as és a 100-as kilométer közötti szakaszon, itt is a kerékpárutak felújítása miatt a Szegedi úton.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom november 8-án szombaton este 22:00 órától, november 9-én vasárnap este 22.00 óráig lesz érvényben.

Időjárás

Nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Délután nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 188 centiméter, a víz hőmérséklete 11,9 Celsius, Tassnál 211 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -170 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

