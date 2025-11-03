4 órája
Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.
Az 51-es főúton, Baja belterületén, a Német utca és a Jelky András tér közötti szakaszon, a 158-as és a 160-as kilométer között a kerékpárutakat újítják fel, ezért útszűkületre kell számítani az érintett szakaszon.
Az 55-ös főúton, Baja belterületén útszűkületre kell készülni az 98-as és a 100-as kilométer közötti szakaszon, itt is a kerékpárutak felújítása miatt a Szegedi úton.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamiontilalom november 8-án szombaton este 22:00 órától, november 9-én vasárnap este 22.00 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Délután nyugaton aztán csökkeni kezd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 188 centiméter, a víz hőmérséklete 11,9 Celsius, Tassnál 211 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -170 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Patika (Kiskunhalas, Kossuth utca 17), BENU Gyógyszertár Kiskunfélegyháza Ginkgo (Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
