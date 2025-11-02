november 2., vasárnap

Achilles névnap

2 órája

Ezeken a szakaszokon lassabban halad a forgalom vasárnap

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Közlekedés

A halottak napja alkalmából ezen a hétvégén országszerte élénk autósforgalomra lehet számítani a közutakon. A temetők környékén pedig erős gyalogos és járműmozgás várható!

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani. 

Az 51-es főúton, Baja belterületén, a Német utca és a Jelky András tér közötti szakaszon, a 158-as és a 160-as kilométer között a kerékpárutakat újítják fel, ezért útszűkületre kell számítani az érintett szakaszon.

Az 55-ös főúton, Baja belterületén útszűkületre kell készülni az 98-as és a 100-as kilométer közötti szakaszon, itt is a kerékpárutak felújítása miatt a Szegedi úton.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom november 2-án vasárnap este 22.00 óráig van érvényben.

Időjárás

A párásság megszűnése után fátyol- és rétegfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz eső estig. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél élénkül meg. 20 fok körül alakul a maximum.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 179 centiméter, a víz hőmérséklete 11,9 Celsius, Tassnál 210 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -185 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.),  Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.) Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.), Széchenyi Patika (Kalocsa, Kossuth L. utca 57/b).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

