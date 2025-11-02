Ezeken a szakaszokon lassabban halad a forgalom vasárnap

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Autóval ütközött a vonat, az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek

Klímás fűtésre gyűjt a félegyházi édesanya, hogy beteg kisfia biztonságban aludhasson

Erőemelő-világbajnokság Lakiteleken, több mint 500 versenyző méri össze erejét

A jóból is megárt a sok! Ez az a zöldség, amit csak mértékkel szabad fogyasztani

Tölgyessy Péter is kiábrándult Magyar Péterből – kemény szavakkal üzent

Elképesztő új divat hódít – fogra tetováltatnak a fiatalok

Napi infó

Közlekedés

A halottak napja alkalmából ezen a hétvégén országszerte élénk autósforgalomra lehet számítani a közutakon. A temetők környékén pedig erős gyalogos és járműmozgás várható!

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.

Az 51-es főúton, Baja belterületén, a Német utca és a Jelky András tér közötti szakaszon, a 158-as és a 160-as kilométer között a kerékpárutakat újítják fel, ezért útszűkületre kell számítani az érintett szakaszon.

Az 55-ös főúton, Baja belterületén útszűkületre kell készülni az 98-as és a 100-as kilométer közötti szakaszon, itt is a kerékpárutak felújítása miatt a Szegedi úton.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom november 2-án vasárnap este 22.00 óráig van érvényben.

Időjárás

A párásság megszűnése után fátyol- és rétegfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz eső estig. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél élénkül meg. 20 fok körül alakul a maximum.